Tyrese Rice wechselt in die Euroleague

Mit der Verpflichtung von Aufbauspieler Paris Lee am Wochenende war klar, dass Brose Bamberg den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag mit Tyrese Rice nicht verlängern würde. Dies bestätigte der Basketball-Bundesligist am Montag. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner hat bereits einen neuen Verein gefunden. Rice unterschrieb einen Einjahresvertrag beim griechischen Meister Panathinaikos Athen. Damit kehrt er in die Euroleague zurück, die er 2014 mit Maccabi Tel Aviv gewann. Damals wurde Rice auch zum besten Spieler der Finalserie gekürt.

"Ich mag Tyrese Rice. Doch wenn man eine Mannschaft neu aufbaut, braucht man keinen dominierenden Spieler. Wenn es hart auf hart kommt, ist es einfach, ihm den Ball zu geben, doch dann schauen alle anderen zu. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Wir brauchen einen Mix. Daher haben wir uns gegen Rice entschieden", begründet der neue Brose-Trainer Roel Moors den Verzicht auf den korbgefährlichsten Bamberger Spieler der vergangenen Saison.

Rice kam vor Beginn der abgelaufenen Saison von den Shenzen Lions aus China zu den Bambergern, für die er in der Bundesliga im Schnitt auf 15,9 Punkte und 6,4 Assists pro Spiel kam. In der Champions League erzielte er durchschnittlich 15,4 Zähler und 4,4 Assists. In beiden Wettbewerben avancierte der Aufbauspieler mit entscheidenden Körben in der Schlussphase einige Male zum Matchwinner für sein Team. Die Champions League kürte den US-Amerikaner zum wertvollsten Spieler der Saison.

Im Gegensatz zu Rice ist die Zukunft von Daniel Schmidt, dessen Vertrag ebenfalls zum 30. Juni ausgelaufen ist, noch offen. Ob der 28-Jährige nochmals das Brose-Trikot tragen wird, werden die kommenden Wochen zeigen, teilte der Verein mit. Schmidt kam in 37 Bundesligaspielen bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 11:08 Minuten auf 2,6 Punkte und 1,3 Assists.

Mit Thomas Crab als Assistenzcoach hat Brose Bamberg seinen Trainerstab komplettiert. Der 31 Jahre alte Belgier folgt seinem Chef Roel Moors von den Telenet Giants Antwerpen nach Oberfranken. Crab war in den vergangenen zwei Jahren Assistent von Moors, betreute zudem die zweite Mannschaft der Giants und war Jugendkoordinator des Vereins. Zweiter Assistent von Moors wird künftig Dominik Günthner sein. Ihre Positionen behalten Athletiktrainer Sandro Bencardino und Individualcoach Stefan Weissenböck. Mark Völkl kehrt ins Jugendprogramm zurück.red