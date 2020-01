TV Hallstadt und HC 03 Bamberg: Frauen in Bestform

In der Handball-Bezirksoberliga eilen die Frauen des TV Hallstadt und des HC 03 Bamberg von Sieg zu Sieg - das soll auch am Sonntag so weitergehen. Auswärts sind die BOL-Herren des HC Bamberg bei der HG Hut/Ahorn gefordert.

Bezirksoberliga, Männer

HG Hut/Ahorn - HC 03 Bamberg

Aufgrund der jüngsten drei Siege Spiele gehen die Domstädter mit breiter Brust und reichlich Selbstvertrauen auf das Feld. Allerdings konnten die auf Rang 9 stehenden Gastgeber das Hinspiel recht deutlich gewinnen, weshalb es nun darauf ankommt, sich auf die Stärken aus den letzten Spielen zu besinnen: eine konsequente Abwehr und ein geduldiges, druckvolles Angriffsspiel. Ebenso wird ein hohes Tempo wichtig werden, was die Mannschaft durch eine voll besetzte Bank auf jeden Fall zu leisten imstande ist.

"Es wird definitiv kein leichtes Spiel, aber die zwei Punkte nehmen wir mit nach Bamberg", lautet die Prognose von Trainer Hillebrand.

Bezirksoberliga, Frauen

TV Hallstadt - HC Creußen Am Sonntag um 15 Uhr gehen die TV-Damen in der Regnitz-Arena Hirschaid als Favoritinnen in das Spiel gegen den HC Creußen. Während Hallstadt mit 18:2 Punkten auf Rang 2 liegt, hat Creußen erst drei Spiele gewonnen und befindet sich auf Platz 7.

Im Anschluss (17 Uhr) spielen die Bezirksliga-Herren der SG 12 Bamberg/Hallstadt gegen den TV Ebersdorf. TSV Weitramsdorf - HC 03 Bamberg

Momentan sind die HC-Damen einfach nicht zu stoppen, haben sechs Spiele in Folge gewonnen und stehen bereits auf Platz 3. Auch am Sonntag um 14.15 Uhr sollen wieder zwei Punkte her. Auswärts treffen die Kraus-Schützlinge auf den TSV Weitramsdorf. Die Gastgeberinnen weisen nur sechs Pluspunkte auf. Dennoch ist der TSV nicht zu unterschätzen - viele Aufeinandertreffen in der Vergangenheit zeigten, wie schwer sich beide Mannschaften gegeneinander tun.