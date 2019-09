TTL Bamberg will zu Hause durchstarten

Ihr zweites Heimspiel binnen einer Woche bestreiten die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach in der Regionalliga Südost. Sie empfangen am Samstag (18 Uhr) in der Hans-Jung-Halle hapa Ansbach. Um 15 Uhr am Samstag steigt in der Halle am Georgendamm das erste Heimspiel des TTL Basketball Bamberg. Nach der unnötigen 76:82-Auftaktniederlage bei hapa Ansbach stehen die Bamberger mit ihren Coaches Rainer Wolfschmitt und Michael Kunz gegen den Aufsteiger FC Bayern München III schon unter Druck. Der Aufsteiger Regnitztal Baskets ist am Samstag (17 Uhr) beim SB DJK Rosenheim gefordert. TSV Tröster Breitengüßbach - hapa Ansbach

Nach dem ungefährdeten 78:59-Heimsieg über den TuS Bad Aibling sind die Güßbacher guter Dinge. Der Gast aus Mittelfranken überraschte am ersten Spieltag mit einem 82:76 gegen den TTL Bamberg nach einem zwischenzeitlichen Zehn-Punkte-Rückstand. In der Saison 2018/19 unterlagen die Oberfranken mit 79:85, holten dafür aber im Rückspiel einen 97:82-Auswärtssieg im Ansbacher Theresien-Gymnasium heraus. Bereits am kommenden Donnerstag geht es für den TSV zum FC Bayern München III und am Sonntag, 6. Oktober, im Derby gegen die Regnitztal Baskets. Die Güßbacher wollen den Ansbacher Amerikaner Evans in den Griff bekommen, was dem TTL jüngst nicht gelang. Evans erzielte 34 Punkte, verteilte fünf Assists und klaute den Bambergern auch fünfmal den Ball. Er und Koulibaly (23 Punkte/6 Dreier) waren die wichtigsten Stützen im Spiel der Mittelfranken und nahmen zusammen 40 der 66 Würfe. Die Jungs von Trainer Johannes Laub ließen gegen Bad Aibling den Ball sehr gut laufen, fanden nach einem Extrapass immer wieder den freien Mitspieler an der Dreierlinie oder am Brett und versenkten ihre Würfe hochprozentig. Zudem fanden die "Gelb-Schwarzen" eine gute Mischung aus Schnellangriffen und dem Setplay, so dass sie für Bad Aibling unberechenbar blieben. Grundlage für den Sieg über die Oberbayern am ersten Spieltag war ganz klar die Verteidigung. Laub fordert für die Partie gegen Ansbach: "Wir müssen konzentriert und mit voller Energie in das Spiel gehen und in der Verteidigung nochmals eine Schippe drauflegen. Evans müssen wir in den Griff bekommen, sonst wird das schwer mit einem Heimsieg." TTL Basketball Bamberg - FC Bayern München III

Die Münchner gewannen ihr Auftaktspiel souverän mit 86:60 und ließen den Rosenheimern keine Chance. Die junge Truppe der Bayern besteht hauptsächlich aus Talenten aus der NBBL-Mannschaft, verstärkt von einigen ProB-Spielern. Den Aufsteiger coachen Andi Wagner und der im Bamberger Raum bestens bekannte Steffen Hamann. Die TTL-Basketballer müssen sich auf eine aggressiv und schnell spielende Gastmannschaft einstellen und von Anfang an eine hohe Intensität an den Tag legen, um dem Gegner alles abzuverlangen und die eigene Routine zu ihrem Vorteil zu nutzen. Dabei sind vor allem die großen Spieler unter dem Korb gefordert. Co-Trainer Michael Kunz erklärt: "Mit der Unterstützung der Zuschauer und einer engagierten Leistung soll der erste Sieg in dieser Saison eingefahren werden." SB DJK Rosenheim - Regnitztal Baskets

Die jungen Regnitztaler können das Ergebnis der Rosenheimer vom ersten Spieltag, die deutliche 60:86-Niederlage beim starken Aufsteiger FC Bayern München III, nicht als Maßstab für die Leistungsfähigkeit ihres Gastgebers am Samstag nehmen. Sie sind gefordert, ihre Schwächen, die sie trotz des 83:67-Auftaktsieges über den BC Hellenen München an den Tag legten, abzustellen. Die Rosenheimer werden sicher ein anderes Gesicht zeigen und vor eigener Kulisse in der Gabor-Halle alles probieren, um den ersten Sieg in dieser Saison einzutüten. Dafür sind besonders Hogges, Raab, sowie die März-Brüder Jonas und Bastian auf Rosenheimer Seite an die Kette zu legen, was sicher schwer wird. Die Regnitztaler Youngster werden alles geben, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen.