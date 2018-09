TSV Schammelsdorf ist als Tabellenzweiter der Favorit gegen Kleintettau

Das Duell der beiden punktgleich führenden Klubs in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West hält am elften Spieltag an. Der TSV Schammelsdorf hat gegen den Letzten ASV Kleintettau die vermeintlich leichtere Aufgabe. Der VfL Frohnlach ist beim zu Hause noch ungeschlagenen TSV Marktzeuln (6.) zu Gast. Derbycharakter hat diesmal die Partie zwischen dem TSV Breitengüßbach (5.) und dem FSV Unterleiterbach (14.). Nicht weit fahren müssen aber auch der SV Merkendorf (4.) zum TSV Ebensfeld (9.) und die SpVgg Ebing (12.) zum SV Würgau (15.). Eine schwere Aufgabe erwartet erneut den FC Oberhaid (13.) beim SC Ebersdorf (8.), während die DJK Don Bosco Bamberg II (11.) gegen den FC Mitwitz (7.) im Aufwind bleiben will.

TSV Schammelsdorf - ASV Kleintettau

Wenn eine Spitzenmannschaft zu Hause gegen einen Tabellenletzten antritt, sollte dies schon eine klare Angelegenheit für die Hausherren sein. Vom Tabellenzweiten wird ein klarer Sieg über den Neuling erwartet. Doch gerade in der Außenseiterrolle kann sich der ASV durchaus wohlfühlen, hat er doch nichts zu verlieren, er will den Gegner ärgern. Der TSV muss mit der Favoritenrolle zurechtkommen. Auf eigenem Platz haben die Schammelsdorfer erst einen Punkt abgegeben, so dass alles andere als der nächste "Dreier" eine Überraschung wäre. TSV Breitengüßbach - FSV Unterleiterbach

Im dritten Heimspiel in Folge erwarten die Güßbacher den Nachbarn aus Unterleiterbach. Die Jungs von FSV-Spielertrainer Tobias Eichhorn stehen zwar auf einem Abstiegsrang, doch entsprechen ihre Leistungen überhaupt nicht diesem Rang. Zuletzt gezeigt beim knappen 0:1 gegen den Zweiten TSV Schammelsdorf. Hier spielten die Unterleiterbacher gut mit, waren ein ebenbürtiger Gegner. Die Schützlinge von Trainer Marco Hillemeier müssen sich auf einen ähnlich auftretenden Gegner einstellen wie zuletzt beim 0:2 gegen den SV Merkendorf. Die Gäste versuchen, hinten gut zu stehen und dann nach vorn Nadelstiche zu setzen. Ein Match auf Augenhöhe ist zu erwarten. Die Unterleiterbacher holten sieben ihrer bislang elf Punkte auf des Gegners Platz.

TSV Ebensfeld - SV Merkendorf

Beide Mannschaften feierten jüngst Auswärtserfolge bei Konkurrenten, die sich mit ihnen auf Augenhöhe befanden. Die Ebensfelder setzten sich mit dem 3:1 beim TSV Meeder weiter vom Tabellenende ab, die Gäste hievten sich auf Platz 4. Beide Teams haben nach wie vor mit personellen Problemen zu kämpfen, meisterten diese aber zuletzt sehr gut. Die Hausherren treffen auf einen Gegner, der das Erfolgsrezept vom 2:0 in Breitengüßbach nicht groß ändern wird: kompakt stehen und erfolgreich Konter setzen. Dabei waren die Schützlinge von Trainer Thomas Schmidt insgesamt sehr effizient, holten bei nur fünf Toren bereits acht Punkte auf des Gegners Platz. SV Würgau - SpVgg Ebing Nach der Niederlage in Frohnlach gilt es nun für die SpVgg Ebing, wieder zu punkten. Dies gegen den Tabellenvorletzten, dessen größtes Manko das Toreschießen ist. In zehn Spielen gelangen den Akteuren von SV-Trainer Stefan Sperber erst ganze drei Treffer. Diese aber reichten immerhin schon zu einem Heimsieg. Die Helmreich-Schützlinge dürfen durchaus als Favorit gesehen werden. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und volle Konzentration sind Voraussetzung für drei Zähler. Die Hausherren werden versuchen, mit viel Einsatz den Gegner zu attackieren, um seinen Spielfluss zu stören. DJK Don Bosco Bamberg II - FC Mitwitz

Erneut Heimvorteil hat die Wildensorger Bayernliga-"Zweite" gegen einen Gegner, der in der Tabelle zwei Zähler vor den Akteuren von DJK-Trainer Daniel Hollet steht. Den Bambergern bietet sich die Chance, den FCM hinter sich zu lassen. Die Niederlagenserie der DJK ist abgehakt. Mit starken Leistungen und zwei klaren Siegen sind die Hausherren in die Erfolgsspur eingemündet. Den "Dreier" gegen die Mitwitzer einfahren, ist das Ziel der Wildensorger. Doch die Gäste haben einen Plan. So wie zu Hause beim 4:2 gegen den SC Ebersdorf per Konter erfolgreich, werden sie auch bei Don Bosco auftreten. SC Ebersdorf - FC Oberhaid Auf den nächsten sehr schweren Gegner trifft der FC Oberhaid mit dem Aufsteiger SC Sylvia Ebersdorf. Das Team des SCE-Trainers Dieter Kurth ist längst in der Realität angekommen, muss Niederlagen verarbeiten, so jüngst das 2:4 beim FC Mitwitz. Die Schützlinge von Trainer Torsten Oehrl treffen auf einen Gegner, der daraus seine Lehren gezogen haben dürfte. Es müsse nun wieder einmal die Null stehen, so der Heimtrainer. Dies bedeutet für die Gäste aber nur, dass Ebersdorf keinen Hurra-Fußball spielen wird, aber schon viel Ballkontrolle haben will. Die starke Offensive der Hausherren gilt es für den FC Oberhaid, in den Griff zu bekommen.