Trotz einstündiger Überzahl geht die DJK Bamberg in Vach leer aus

Drei Punkte leichtfertig verschenkt hat die DJK Don Bosco Bamberg am gestrigen Sonntag. Am zehnten Spieltag in der Fußball-Bayernliga Nord verloren die Wildensorger beim Neuling ASV Vach mit 0:2 (0:1). Dabei spielte das Team der Gäste 63 Minuten lang in Überzahl, weil Vachs Daniel Geissler Rot sah (27.). Aber die Oberfranken konnten daraus kein Kapital schlagen und gingen zum vierten Mal in dieser Saison leer aus.

Bei den Bambergern saßen die angeschlagenen Christopher Kettler und Markus Fischer zunächst nur auf der Bank, und das war dem Spiel der Gäste anzumerken. Vach begann forsch, nahm das Heft in die Hand. Durch einen Schnitzer bei einer Ecke gingen die Mittelfranken früh in Führung. Rico Röder hatte den Ball von der rechten Seite hereingegeben. Am kurzen Pfosten lief Burc Takmak ein, der den Ball an drei Bambergern inklusive Torhüter Julian Glos vorbei ins Netz bugsierte (7.).

Geissler tritt Jessen auf den Fuß

In der Folge war es eine Partie mit leichten Vorteilen für die Platzherren. Eine Szene erregte die Gemüter. Bei einem Zweikampf war Daniel Geissler mit offener Sohle gegen Johannes Jessen zu Werke gegangen und trat diesem auf den Fuß. Es folgte eine Rudelbildung, und der Regionalliga-Referee Jürgen Steckermeier aus Niederbayern hatte alle Hände voll zu tun, um eine Eskalation zu verhindern. Jessen musste lange behandelt werden. Der Unparteiische, der erst den gelben Karton in der Hand hatte, entschied sich kurzfristig um und zeigte dem Sünder die Rote Karte (27.).

Jetzt war es ein komplett anderes Spiel. Bamberg übernahm das Kommando und drückte auf den Ausgleich. Doch der wollte einfach nicht fallen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Kettler in die Partie. Der hatte sich noch gar nicht richtig eingewöhnt, da stand es bereits 2:0. Vachs Kapitän Daniel Eich hatte von halblinks geflankt, und im Zentrum war Rico Röder mit dem Kopf zur Stelle, der Glos im DJK-Kasten keine Chance (46.) ließ.

Der Bamberger Trainer Mario Bail brachte nun auch Fischer in die Partie und stellte hinten auf Dreierkette um, um noch mehr Druck zu erzeugen. Aber die Gäste operierten meistens mit weiten Bällen und kamen so nur selten in die gefährliche Zone. Wenn es mal einen Abschluss gab, dann blieb ASV-Torwart Markus Kredel Sieger. Mit dem Mut der Verzweiflung griffen die Bamberger immer wieder an, aber die Zeit rannte ihnen davon.

Der ASV Vach verteidigte leidenschaftlich und musste viel Laufarbeit investieren, um die Unterzahl auszugleichen. Nur selten konnte der Aufsteiger für Entlastung sorgen. Das Geschehen spielte sich in der Hälfte des ASV ab. Glück hatte Bambergs Jessen, als er nach einem harten Foul an Rico Röder, der sich eine Fußverletzung zuzog und ausgewechselt werden musste, mit der Gelben Karte davonkam. Denn Rot wäre auch in diesem Fall angebracht gewesen (74.).

In der Schlussphase agierten die Gäste zu überhastet, hatten keine Ruhe am Ball, und so konnte Vach die Aktionen immer wieder zerstören. Die Heimelf kämpfte aufopferungsvoll und hielt dem Druck der Bamberger stand. Somit reichte es für den Neuling zum zweiten Heimsieg. Nicht erspielt, aber erkämpft hat sich der ASV Vach die drei Punkte, die Don Bosco Bamberg freilich leichtfertig verschenkt hat.

Trainerstimmen

Mario Bail (DJK Don Bosco Bamberg): "Wir haben ein hoch intensives und emotionales Spiel verdient verloren. Der Schiedsrichter hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir hätten bei den Gegentoren wacher sein müssen, konnten uns vorne dieses Mal nicht so durchsetzen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und anerkennen, dass Vach mit großer Leidenschaft gekämpft hat."

Norbert Hofmann (ASV Vach): "Wir haben verdient gewonnen, auch, weil wir hinten so gut wie nichts zugelassen haben. Leider war die Rote Karte überzogen, und danach war es ein komplett anderes Spiel. Bis zum Platzverweis hatten wir alles im Griff, danach war es Existenzkampf pur. Großes Kompliment an meine Mannschaft für den großen kämpferischen Einsatz." dme

ASV Vach - DJK Don Bosco Bamberg 2:0

ASV Vach: Kredel - Hufnagel,Takmak, Eich, R. Röder (76. Kirbach), S. Röder, Kohl, Haas (87. Horlamus), Zametzer, Schwesinger (90. Dutt), Geissler / DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Jessen, Algaier, Müller, Esparza, Niersberger, Spies, Wunder (53. Fischer), Rosiwal, Hoffmann (45. Kettler), Trawally (72. Haaf) / SR: Steckermeier (Altfraunhofen) / Zuschauer: 130 / Tore: 1:0 Takmak (7.), 2:0 R. Röder (46.) / Gelbe Karten: - / Jessen, Fischer / Rote Karte: Geissler (27./grobes Foulspiel)