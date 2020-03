Training bei Brose, Saisonende für DJK-Damen, Ungewissheit in Baunach

Aufgrund der Coronavirus-Krise flüchten einige US-Basketballer aus Europa in die Heimat. Reid Travis hat Medi Bayreuth verlassen, der ehemalige Bamberger Ricky Hickman vom italienischen Erstligisten Pallacanestro Trieste ist zusammen mit seinen Landsleuten Akil Mitchell und Dequan Jones bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Italien in die USA zurückgekehrt. Bei Brose Bamberg deuten sich dagegen einen Tag nach Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga keinerlei Auflösungserscheinungen an.

Ab Montag wird wieder trainiert

Nach Auskunft von Brose-Mediendirektor Thorsten Vogt sei kein ausländischer Spieler mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Die Mannschaft von Trainer Roel Moors nehme nach einem freien Wochenende am Montag das Training wieder auf, teilweise würde in kleineren Gruppen trainiert.

Auf gepackten Koffern sitzen dagegen die Profispielerinnen des Zweitligisten DJK Bamberg, nachdem am Donnerstag die Saison in der Frauen-Bundesliga sowie den 2. Ligen Nord und Süd für beendet erklärt worden ist. "Wir haben für Freitagabend noch einmal ein Training angesetzt, aber eigentlich ist es eher ein Treffen, in dem noch einmal das Miteinander im Vordergrund stehen wird", erklärte DJK-Trainer Konstantin Hammerl. Mitte nächster Woche werden sich die Spielerinnen in die Sommerpause verabschieden. Ob der Tabellenführer der 2. Liga Süd angesichts des vorgezogenen Saisonendes ein Aufstiegsrecht in die Bundesliga hat, steht noch nicht fest.

Beim ProB-Team der Baunach Young Pikes geht man davon aus, dass die Spielzeit in den 2. Ligen nicht mehr fortgesetzt wird. Am Donnerstag wurden für die ProA und die ProB zunächst nur die Partien für dieses Wochenende abgesagt. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung werden die Zweitliga-Vereine am Montag das weitere Vorgehen besprechen. "Ich persönlich gehe davon aus, dass die ProB den Spielbetrieb nicht mehr fortsetzt und die Play-offs und die Play-downs abgesagt werden. Es wird dann darüber zu reden sein, wie man die Auf- und Abstiegsregelung gestaltet", sagte Jörg Mausolf, Teammanager der Baunach Young Pikes. Die Mannschaft von Trainer Mario Dugandzic, die als Hauptrundenvierter der ProB Süd die Play-offs erreicht hat, hat den Trainingsbetrieb bereits eingestellt.ps