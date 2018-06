Brose Bamberg: Trainerfrage ist weiter offen - ein Lette als weiterer Kandidat

Assistenztrainer von NBA-Klub



Bis Ende der vergangenen Woche sollte bei Brose Bamberg die Trainerfrage geklärt sein. Dies hatte Geschäftsführer Rolf Beyer angekündigt. Doch der neunfache deutsche Basketball-Meister hat immer noch nicht mitgeteilt, ob Luca Banchi Coach bleibt oder ein neuer Mann das Amt übernehmen wird.Am Wochenende ist ein weiterer Name zum Ziel der Spekulationen geworden. Der Lette Ainars Bagatskis soll demnach den Bundesligisten, der im Halbfinale der vergangenen Saison am späteren Meister Bayern München gescheitert war, in die neue Saison führen. Der 51-Jährige ist jedoch auch als Assistenztrainer beim NBA-Klub New Orleans Pelicans für die neue Saison im Gespräch. Bei den Pelicans zählt Bagatskis bereits im Juli zu deren Trainerstab in der NBA-Summerleague.Der lettische Ex-Profi trainierte zuletzt in der Saison 2017/18 den Bamberger Euroleague-Konkurrenten Maccabi Tel Aviv. Mit den Israelis verpasste er in der Euroleague die Play-offs und die nationale Meisterschaft, gewann aber den Pokal. Zudem war Bagatskis von 2011 bis 2017 lettischer Nationaltrainer und führte die Auswahl der Balten viermal zur EM.