Topleistung der DJK Don Bosco ist nötig

Mit dem wichtigen 3:1-Erfolg beim Tabellenletzten FC Amberg verteidigte die DJK Bamberg am Dienstag den 13. Tabellenplatz, der ein weiteres Jahr in der Fußball-Bayernliga Nord garantiert. Im Heimspiel gegen den spielstarken FC Würzburger Kickers II möchten die Wildensorger (Sonntag, 15 Uhr) in der Erfolgsspur bleiben.

"Der Dreier in Amberg war hochverdient. Wir hatten die deutlich größere Anzahl an Torchancen und fuhren zufrieden nach Hause", lautete das Fazit von Mario Bail. Der 38-jährige Don-Bosco-Coach nahm im Vorfeld der Nachholpartie die Favoritenrolle auf sich und vermittelte dies seinem Team in überzeugender Manier. Vom Start weg übernahmen die Wildensorger das Kommando und bezwangen damit die eigene Nervosität, die infolge der Bedeutung der Begegnung nicht verwunderlich war. "Die Schwierigkeit war, dem psychischen Druck standzuhalten. Dies ist uns durch eine gute Einstellung gelungen", meint Bail.



Konkurrenten ließen Federn

Ansonsten will der Coach den Pflichtsieg nicht überbewerten, durfte sich allerdings tags darauf nochmals freuen, denn die Fortsetzung des Nachholspieltages am Mittwoch hätte nicht besser laufen können. Die unmittelbaren Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg mussten allesamt die Segel streichen. Von den letzten Sechs der Tabelle verschafften sich die Wildensorger damit die beste Ausgangsposition und dürften bei noch ausstehenden sieben Spielen aufgrund des Zwölf-Punkte-Vorsprungs auf Schlusslicht Amberg zumindest die Relegationsteilnahme schon in der Tasche haben.

Bail und seine Schützlinge sind aber bereit, den ganz großen Wurf zu landen, sprich den Verbleib in der Liga unter Umgehung der Entscheidungsspiele. Hierzu stünde ein Heimsieg gegen die Reserve des Drittligisten Würzburger Kickers gut zu Gesicht, die die DJK bereits in der Vorrunde überraschend mit 2:0 in deren Stadion besiegte. Dass dieses Unterfangen ein schwieriges sein wird, liegt für Bail auf der Hand: "Wir treffen auf technisch und taktisch auf höchstem Niveau agierende Amateurfußballer, die als Einzelspieler ein größeres Talent als wir besitzen. Wir wollen aber mit unseren Tugenden, die wir schon in Würzburg in die Waagschale warfen, bestehen."

Sein Gegenüber Christian Demirtas ist die schillerndste Figur des Nachwuchsteams, das einen Altersdurchschnitt von unter 21 Jahren aufweist. Der 33-jährige Ex-Profi, der unter dem aktuellen Liverpooler Trainer Jürgen Klopp einen Stammplatz als rechter Verteidiger beim Bundesligisten FSV Mainz 05 innehatte, trainiert die Würzburger U 23 seit Saisonbeginn, die den ansprechenden zehnten Platz belegen und mit 35 Zählern mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben dürften. Stolz macht ihn vor allem sein Angriffstrio Pascal Jeni (20 Jahre/9 Tore), Janis Häuser (20/2) und Ioannis Kiakos (20/5). Letzterer ist der Sohn des langjährigen griechischen Gastronomen "Kosta" aus Hirschaid. Herausragende Säulen sind zudem die Mittelfeldakteure Moritz Lotzen (20, Spielführer) und Dennis Schmitt (24, Co-Trainer), die für eine sehr stabile Defensive sorgen und zudem das Spiel ankurbeln.

Keine Frage, die einsatzfähigen DJK-Fußballer müssen eine Topleistung auf den Kunstrasen bringen, wenn etwas Zählbares herausspringen soll. Denn mit Ali Eckert (Knie), Alassane Kane (Leiste), Martin Körner (Muskelfaserriss), Benni Leicht (Innenbandriss) und Henrik Schwinn, dessen Kernspinuntersuchung noch aussteht, fallen wichtige Stammkräfte verletzt aus. Zudem muss Simon Schmoll berufsbedingt passen.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Allgaier, Esparza, Fischer, Hofmann, Jessen, Kettler, Möhrlein, Niersberger, Rosiwal, Schäffler, Sengül, Spies, Strobler, Wunder, Zoumbare