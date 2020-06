Titelkampf in leerer Halle

Als letztes der zehn Teams steigen die Bamberger Brose-Basketballer am Dienstagabend ins Finalturnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft ein. Wenn sie ihr erstes Gruppenspiel gegen Alba Berlin bestreiten, stehen die ersten sieben von insgesamt 35 Ergebnissen bereits fest. So viele Partien werden im leeren Münchner Audi-Dome bestritten, bis der Meister am 28. Juni feststehen wird. Nachfolgend die Zahlen zum Turnier.

0 Basketball-Fans werden die Spiele im Audi-Dome sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Zuschauer nicht gestattet. Die 6100 Besucher fassende Halle dürfen nur Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Offizielle, Sicherheitskräfte, technisches Personal und einige wenige Medienvertreter betreten.

10 Mannschaften kämpfen um den Titel. Mit der BG Göttingen (9.), Ratiopharm Ulm (10.) und den Frankfurt Skyliners (14.) nehmen drei Teams teil, die zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung Mitte März nicht auf einem Play-off-Platz standen.

22 Personen gehören bei jedem Verein zur sogenannten Gruppe der "Aktiven", die während des Turniers regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden und strenge Quarantänevorschriften auf sich nehmen müssen. Die Auswahl dieser Personen obliegt den Vereinen.Bei Brose Bamberg gehören neben 13 Spielern die Trainer Roel Moors, Thomas Crab und Sandro Bencardino, die Physiotherapeuten Heiko Pfister und Kilian Flierl, Sportdirektor Leo De Rycke und Mediendirektor Thorsten Vogt dem 20-köpfigen Aktivteam an. Individualcoach Stefan Weissenböck wird die Spieler nur in der Halle betreuen und nicht im Teamhotel wohnen. Den 22. Platz halten sich die Bamberger für den Fall der Verletzung eines Spielers, der dann ersetzt werden würde, frei.

35 Spiele finden von heute bis zum 28. Juni im Audi-Dome statt. Jede Mannschaft trägt vier Gruppenspiele aus, je nach Platzierung kommen anschließend weitere hinzu. Die beiden Finalisten absolvieren während 22 Tagen zehn Partien.

48 Seiten umfasst das Hygiene-Konzept, das die Basketball-Bundesliga den staatlichen Behörden vorgelegt hat und damit grünes Licht für die Fortsetzung der Saison erhalten hat. In diesem steht unter anderem, dass die Spieler während des Turniers in München einmal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Sollte ein Test positiv ausfallen, wird nur der betroffene Spieler und nicht sein gesamtes Team in Quarantäne geschickt.

136 Spieler nehmen am Finalturnier teil. Den größten Kader stellt Ulm mit 16 Akteuren. Von den zehn Teams haben nur Berlin, Bamberg und Oldenburg nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Spieler nachzuverpflichten. Den größten Aderlass hatte Rasta Vechta zu verkraften, das auf sechs Spieler verzichten muss. Dylan Osetkowski trifft im Ulmer Trikot auf seinen Ex-Verein BG Göttingen. Die Niedersachsen hatten den Vertrag mit dem Center aufgrund der Saisonunterbrechung aufgelöst.

Die Kader der zehn Teams

Gruppe A BG GÖTTINGEN Bennet Hundt (PG), Dominic Lockhart (G), Elias Lasisi (SG), Kevin Bryant (SG), Alex Ruoff (SF), Mathis Mönninghoff (G/F), Marvin Omuvwie (SF), Terry Allen (PF), Mihajlo Andric (F), Dennis Kramer (F/C) Neu dabei: Leon Williams (PG/Donar Groningen), Erol Ersek (SG/ FC Bayern München II), Jito Kok (C - Mechelen) Es fehlen: Kyan Anderson (PG), Adam Waleskowski (F/C - beide persönliche Gründe), Dylan Osetkowski (C/Wechsel zu Ratiopharm Ulm) EWE BASKETS OLDENBURG Braydon Hobbs (PG), Tyler Larson (PG), Jacob Hollatz (PG), Karsten Tadda (SG), Robin Amaize (SF), Robert Drijencic (G), Rickey Paulding (SF), Armani Moore (F), Philipp Schwethelm (PF), Nathan Boothe (PF), Ian Hummer (PF), Rasid Mahalbasic (C), Marcel Keßen (C), Filip Stanic (C) Es fehlen: Kevin McClain (SG/persönliche Gründe), Justin Sears (PF/verletzt) FC BAYERN MÜNCHEN Maodo Lo (PG), Zan Mark Sisko (PG), Petteri Koponen (SG), T.J. Bray (SG), Diego Flaccadori (SG), Jason George (G/F), Vladimir Lucic (F), Paul Zipser (SF), Matej Rudan (SF), Danilo Barthel (PF), Alex King (PF), Mathias Lessort (C), Leon Radosevic (C) Neu dabei: Ismet Akpinar (PG/Besiktas Istanbul), Sasha Grant (SF - eigene U-19-Jugend), Es fehlen: Nihad Djedovic (SG/verletzt), Greg Monroe (C/persönliche Gründe) CRAILSHEIM MERLINS DeWayne Russell (PG), Maurice Stuckey (SG), Liam Carpenter (PG), Aleksa Kovacevic (PG), Sebastian Herrera (SG), David Brembly (G/F), Javontae Hawkins (SF), Jeremy Morgan (G/F), Fabian Bleck (PF), Marvin Ogunsipe (F/C), Dejan Kovacevic (C), Sören Urbansky (C) Neu dabei: David Brembley (SF/Mitteldeutscher BC), Marvin Ogunsipe (PF/Hamburg Towers) Es fehlen: Aaron Jones (C), Jan Span (PG/beide persönliche Gründe), Quincy Ford (PF/suspendiert) RATIOPHARM ULM Per Günther (PG), Tyler Harvey (SG), Andreas Obst (SG), Christoph Philipps (SF), Archie Goodwin (G/F), Patrick Heckmann (SF), Derek Willis (PF), Max Ugrai (PF), Gavin Schilling (C) Neu dabei: Thomas Klepeisz (SG - Löwen Braunschweig), Dylan Osetkowski (C - BG Göttingen), Zach Ensminger, Marius Stoll, Kristofer Krause , Moritz Krimmer, Nicolas Bretzel (alle eigene Jugend) Es fehlen: Killian Hayes (PG), Seth Hinrichs (PF), Grant Jerrett (C/persönliche Gründe) GRUPPE B ALBA BERLIN Peyton Siva (PG), Jonas Mattisseck (G), Malte Delow (PG), Martin Hermannsson (SG), Marcus Eriksson (G/F), Kenneth Ogbe (G/F), Rokas Giedraitis (SF), Niels Giffey (F), Luke Sikma (PF), Tyler Cavanaugh (PF), Tim Schneider (PF), Landry Nnoko (C), Johannes Thiemann (C), Kresimir Nikic (C), Lorenz Brenneke (F/C) Neu dabei: Stefan Peno (PG/bislang verletzt) Es fehlen: Tim Schneider (PF/verletzt), Makai Mason (PG/persönliche Gründe) BROSE BAMBERG Paris Lee (PG), Marvin Heckel (PG), Retin Obasohan (SG), Moritz Plescher (SG), Kameron Taylor (SG), Nelson Weidemann (G), Jordan Crawford (G/F), Tré McLean (SF), Christian Sengfelder (PF), Mateo Seric (PF), Daniel Keppeler (PF) Assem Marei (C), Elias Harris (C) Es fehlen: Bryce Taylor (SG), Louis Olinde (SF/beide verletzt) FRANKFURT SKYLINERS Joe Rahon (PG), Len Schoormann (PG), Lamont Jones (G), Akeem Vargas (SG), Matt McQuaid (SG), Quantez Robertson (SF), Bruno Vrcic (G/F), Richard Freudenberg (SF), Jordan Samare (SF) Shaquille Hines (PF), Marco Völler (PF), Aaron Kayser (C), Leon Kratzer (C) Neu dabei: Yorman Polas Bartolo (SG/Telekom Baskets Bonn), Gytis Masiulis (F/C - Neptunas Klaipeda) Es fehlen: Matt Mobley (G), Darius Carter (F/C - beide persönliche Gründe), Daniel Schmidt (PG - Vertrag ausgelaufen) MHP RIESEN LUDWIGSBURG Jaleen Smith (G), Lukas Herzog (PG), Marcos Knight (G), Nick Weiler-Babb (G/F), Radii Caisin (F), Christian von Fintel (SF), Thomas Wimbush (PF), Hans Brase (PF), Jonas Wohlfarth-Bottermann (C), Cameron Jackson (C), Ariel Hukporti (C) Neu dabei: Zamal Nixon (G/ Academics Heidelberg), Teyvon Myers (G/F - Gießen 46ers), Johannes Patrick, Jakob Patrick Es fehlen: Khadeen Carrington (PG), Tanner Leissner (PF - beide persönliche Gründe), Konstantin Konga (PG - verletzt) RASTA VECHTA Max DiLeo (PG), Josh Young (G), Trevis Simpson (G/F), Jarelle Reischel (SF), Ishmail Wainright (PF), Luc Van Slooten (F), Michael Kessens (C), Philipp Herkenhoff (F/C) Neu dabei: Matic Rebec (PG/Cibona Zagreb), Jaroslaw Zyskowski (G/F - Stelmet Zielona Gora) Es fehlen: Jordan Davis (PG), Steve Vasturia (G/F), Kamari Murphy (C - alle Verträge ausgelaufen), Robin Christen (SF - verletzt), Zabian Dowdell (PG), Justin Raffington (F/C - beide persönliche Gründe) * Erklärung: PG=Point Guard; SG=Shooting Guard; SF= Small Forward; PF= Power Forward; C= Center

Kommentar: Ein sportlich fragwürdiges Turnier

Geisterspiele sind besser als gar keine Spiele.Natürlich hat der Bamberger Basketballtrainer Roel Moors mit dieser Aussage recht. Das würden wohl selbst die ausgesperrten Fans unterschreiben, die anstatt in brechend vollen Hallen Play-offs zu zelebrieren, sich nun am Fernsehschirm Partien vor leeren Rängen anschauen müssen. Natürlich wittern die Verantwortlichen der BBL die einmalige Chance, endlich einmal stärker ins Rampenlicht zu rücken. Schließlich sind die Basketballer als einzige Mannschaftssportart neben dem Profi-Fußball aus der corona-bedingten Schockstarre erwacht.

Doch hilft das Geisterturnier in München der Liga wirklich weiter?

Zwar ist zu befürworten, dass der deutsche Meister Corona zum Trotz auf sportlichem Weg ermittelt wird, wenn auch unter nur schwer zumutbaren Bedingungen für die Spieler, Trainer und Betreuer. Dennoch ist das Quarantäne-Turnier eine überflüssige Angelegenheit. Sieben der 17 Bundesligaklubs haben auf eine Teilnahme verzichtet, weil es für sie schlicht ein Draufzahlgeschäft wäre. Immerhin schlägt die 23-tägige Veranstaltung im Münchner Audi-Dome für die BBL mit einer Million Euro zu Buche. Geld, das auch solidarisch unter den aufgrund der Corona-Folgen kriselnden Klubs aufgeteilt hätte werden können.

Der finanzielle Aspekt ist der eigentliche Grund, warum dieses Turnier stattfindet. Hätte die BBL die Saison vorzeitig beendet, wären erhebliche Regressforderungen von Sponsoren und dem TV-Partner im Raum gestanden. Andere Profiligen von Hallensportarten wie Handball oder Eishockey haben dieses Risiko in Kauf genommen. Die BBL sieht eine Fortsetzung der Saison dagegen als unerlässlich an für den eigenen Fortbestand und dem ihrer Klubs. Dafür veranstaltet sie 35 Geisterspiele im Pay-TV, deren sportliches Niveau aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit und teils stark ausgedünnter Kader kaum das übliche Play-off-Niveau erreichen dürfte.

Das Resultat ist trotz des durchaus innovativen Modus mit Mini-Play-offs in Hin- und Rückspielen ein sportlich fragwürdiges Turnier, dessen Sieger als "Corona-Meister" in die Geschichtsbücher eingehen wird. Irgendwie klingt das eher nach einem Makel als nach einer Auszeichnung.