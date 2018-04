SVM will letzte Zweifel beseitigen

Am Samstag um 15 Uhr ist der SV Memmelsdorf (7.) in der Fußball-Landesliga Nordost bei der der SpVgg Oberfranken Bayreuth II (15.) zu Gast. Die Partie findet in Neudrossenfeld statt. Die Heimmannschaft kam am letzten Spieltag nicht über ein 1:1 im Kellerduell gegen den FSV Bayreuth hinaus. Der SV Memmelsdorf feierte dagegen im Derby beim 1. FC Lichtenfels einen knappen 1:0 Erfolg und dürfte damit ein weiteres Jahr Landesliga gebucht haben.



Mitten im Abstiegskampf

Bei der Regionalliga-Reserve der SpVgg Oberfranken Bayreuth gehen die Jungs aus der Schmittenau als Favorit ins Spiel. Die "Altstädter" belegen den 15. Tabellenplatz und sind somit mitten im Abstiegskampf. Den Bayreuthern helfen nach dem enttäuschenden 1:1 im Lokalduell gegen den FSV Bayreuth nur noch Siege, wenn sie nicht in der Tabelle auf die Abstiegsränge abrutschen möchte. Trainer Michael Regn hat somit mit seinen Schützlingen gegen den wiedererstarkten SVM alles andere als ein leichtes Spiel.

Der SV Memmelsdorf fuhr in den letzten beiden Spielen sechs Punkte ein und müsste damit gesichert sein. Bei der SpVgg Oberfranken Bayreuth kann er mit einem Sieg die letzten Zweifel aus dem Weg räumen. Dies strebt die Truppe von Trainer Rolf Vitzthum auch an. Immerhin hat sie noch Chancen auf Platz 5, was auch dem Saisonziel entspricht.

Gegen die Bayreuther sollte der SV Memmelsdorf von Anfang an Druck aufbauen, denn mit 68 Gegentreffern ist die Abwehr der Heimmannschaft nicht gerade die sicherste, und somit sollte der Gast zwangsläufig zu Torchancen kommen. Sollte er diese, wie im Hinspiel (4:0-Sieg), nutzen, dürften die drei Punkte mit in die Schmittenau genommen werden. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller