SV Frensdorf verpasst Überraschung

Leidenschaftlich gekämpft, am Ende dem Spitzenreiter aber unterlegen: Die Fußballerinnen des SV Frensdorf mussten sich in der Bayernliga dem SC Heuchelhof mit 2:3 geschlagen geben.

Unterdessen setzte sich im oberfränkischen Landesliga-Derby die SpVgg Stegaurach gegen die SpVg Eicha mit 4:1 durch und rückt auf Platz 4 vor.

Bayernliga

SV Frensdorf -SC Heuchelhof 2:3 Was sich Frensdorf im Vorfeld vorgenommen hatte, es war nach drei Minuten hinfällig: Nach einem Freistoß auf den zweiten Pfosten stand Medina Desic völlig frei und schob zum 1:0 für die Gäste ein. Das ging viel zu einfach für Heuchelhof. In der Folge war Frensdorf aber präsenter und kam durch Verena Lechner zum Ausgleich: Nach einer Ecke traf sie per Kopf zum 1:1 (17.). Das Geschehen wogte hin und her, beide Teams kamen zu guten Chancen. So traf Nadja Burkard nach starkem Solo etwa nur das Außennetz (39.). Kurz darauf jubelte Heuchelhof aber zum zweiten Mal, als Desic ihren zweiten Treffer markierte. Nach dem Seitenwechsel gerieten die Gäste schnell in Unterzahl, als Josefin Hoffer innerhalb von fünf Minuten zwei Fouls gegen Lilith Knauf beging und die Ampelkarte sah (56.). Mit der Überzahl wusste Frensdorf aber nur wenig anzufangen, schließlich erhöhte der SC durch einen Foulelfmeter von Desic auf 3:1 (72.). Zwar verwandelte auch Verena Lechner auf der Gegenseite einen Strafstoß zum 2:3 (76.), der Ausgleich sollte Frensdorf aber nicht mehr gelingen.

Landesliga

SpVgg Stegaurach -Spvg Eicha 4:1 Die Heimelf nahm sich vor, Eicha von Beginn an unter Druck zu setzen und einen schnellen Treffer zu erzielen. Bereits in der 5. Minute brachte dieser Plan den erhofften Erfolg. Nach schönem Zuspiel von Katrin Schäder vollendete Svenja Meißner zum 1:0. Stegaurach hielt den Druck in der Folgezeit aufrecht und erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Marina Büttel setzte Katrin Schäder in Szene, die der Torfrau keine Chance ließ. Allerdings vergab die Spielberger-Elf bis zur Pause leichtsinnig gute Möglichkeiten oder scheiterte an der guten Gästetorhüterin Annalena Werft. Daher blieb es vorerst beim 2:0. Nach Wiederanpfiff erhöhte Stegaurach erneut den Druck und erzielte durch Svenja Meißner nach schönem Flachschuss ins lange Eck das 3:0. Franziska Wittmann belohnte ihre gute Leistung in der 71. Minute: Nach gewonnenem Laufduell umspielte sie die Torhüterin und schob zum 4:0 ein. Die Gäste, die sich über die gesamte Spielzeit nie aufgaben, kamen in der 74. Minute zum verdienten 1:4-Ehrentreffer. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Spielertrainerin Marcella Hoch den Strafstoß sicher. red/ms