Strullendorf findet bestmögliche Notlösung

Die 53. Auflage des Kichweihrundstreckenrennens des RMV Concordia Strullendorf fand bei wechselhaftem Radsportwetter statt. Fahrer von nah und fern reisten an, um in verschiedenen Klassen ihr Können unter Beweis zu stellen.

Im ersten Rennen startete die U15 auf dem einen Kilometer langen Rundkurs. Es waren 25 Runden zu absolvieren. Bei noch trockenem Wetter kristallisierte sich ein Zweikampf zwischen Florian Burg (Herzogenaurach) und Tobias Schellhaus (Radteam Herrmann) heraus. Burg holte sich den Sieg nach 38:59 Minuten vor Schellhaus und Dario Hamann (Radteam Herrmann).

Mächtig zur Sache ging es dann beim sehr gut besetzten U17-Rennen über 30 Runden. Das große Feld aus Erfurt, Sömmerda und Gera machte es den bayerischen Fahrern aber schwer, in die Wertungspunkte zu fahren. Nach 40:05 Minuten gewann Lucas Küfner (Gera), Platz 2 belegte Miguel Henkel (Breitenworbis) vor Magnus Trebes (Sömmerda).

Die Hobbyfahrer, also Fahrer ohne Radsportlizenz, wurden danach auf ihre 30 Runden geschickt. Bei diesen Fahrern konnte man sehen, dass sie teils schon über viel Rennerfahrung verfügen und ein hohes Tempo fahren können. Es gewann Florian Zeibig (Vilstal) in 40:26 Minuten vor Kay Piertza (Graakjear Cycling Team) und Sebastian Schuster.

Zwei Strullendorfer in Top Ten

Beim Rennen in der Seniorenklasse 2/3/4 waren die Strullendorfer Andy Jakesch, Carsten Dauscher und Detlef Seidemann am Start. Trotz einsetzenden Regens war es ein spannendes Rennen. Pech hatte allerdings Seidemann, der in der vierten Runde aufgrund eines Defekts das Rennen beenden musste. Herausragender Fahrer war der Wendelsteiner Matthias Lastowsky. In 50:55 Minuten beendete er als Sieger das Rennen. Jakesch und Dauscher belegten die starken Plätze 6 und 8.

Das Hauptrennen war ursprünglich auf 70 Runden festgesetzt. Eine neue Einteilung der Amateurklasse sowie die Tatsache, dass zeitgleich deutsche Meisterschaften in verschiedenen Bereichen durchgeführt wurden, führten dazu, dass sich von den gewohnten rund 40 Fahrern nur acht Sportler anmeldeten. Es wurde gegrübelt, wie man das Rennen für die Zuschauer an der Strecke interessant gestalten könnte. Also wurde es kurzerhand umstrukturiert. Es wurde zunächst ein Rundenrekordfahren durchgeführt. Jeder Fahrer musste eine Runde gegen die Zeit fahren - sehr zur Freude der Zuschauer. Der Concorde Patrick Sukienicki hielt mit 1:11 Minuten lange die Bestzeit, bis sie von Benjamin Herden (1:05) und Tobias Höchner (1:06) unterboten wurde.

Nach kurzer Erholungspause wurden die Fahrer auf ein 30-Runden-Tempo-Rennen geschickt. Bedeutet, dass in jeder Runde eine Wertung mit zwei und einem Punkt stattfinden wird. Zum Erholen haben dadurch die Fahrer keine Möglichkeit, müssen immer aufmerksam sein und spurten, wenn sie in die Wertung eingreifen wollen. Das war ganz nach dem Geschmack der Zuschauer.

Zu viel gewollt

Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf: Florian Pfeiffer (Schleudergang e. V). schaffte es trotz des sehr hohen Tempos, sich vom Feld etwas abzusetzen und sich in den ersten Runden immer zwei Punkte zu sichern. Das kostete jedoch so viele Körner, dass er nach einem Drittel des Rennens wieder gestellt wurde und sogar etwas zurückfiel. Benjamin Herden (Regensburg) und Tobias Höchner (Schleudergang e. V.) ragten nun heraus. "Ein etwas anderes Hauptrennen wie gewohnt, aber ein durchaus attraktives und zuschauerfreundliches Rennen konnte man erleben", zeigte sich der RMV-Vorsitzende Thomas Fischer begeistert. Sieger wurde Herden (38:05) vor Höchner und Pfeifer. Sukienicki belegte Platz 6. Teamkollege Luis Gilch, der sein erstes Rennen bestritt, konnte sich bei diesen schweren Bedingungen beweisen.

Das Rahmenprogramm zog viele Eltern und Kinder an. Beim Ersten-Schritt-Rennen konnten Kinder bis 14 Jahre an den Start gehen und Rennluft schnuppern. Insgesamt neun Jungen und Mädchen zwischen 6 und 13 Jahren versuchten sich. Vom Mountainbike bis hin zum Kinderfahrrad war alles am Start. Unter großem Beifall der Eltern kämpften sie sich über eine bzw. drei Runden. Beim Rennen über eine Runde gewann Lilly Herzog (Strullendorf) vor Sarah Hähnlein (Lichtenfels), Isabella Ohlmann und Patrick Ohmann (beide Strullendorf). Beim Rennen über drei Runden gab es folgende Platzierungen: Benjamin Barclay (Rheinzabern) siegte vor Maja Heidorn (Strullendorf), Pascal Hähnlein (Lichtenfels), Nadja Wockenfuß und Sumaya Wockenfuß (beide Strullendorf). "Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, trotz der geringen Beteiligung im Hauptrennen. Ein Renntag für die ganze Familie. Spannende Rennen, viele Zuschauer, viele Kinder: Ich bin zufrieden", resümierte Fischer. fi