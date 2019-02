Stadtderby gibt den Startschuss

Mit einer in vielerlei Hinsicht spannenden Partie wartet die U15-Bayernliga zum Start in die Restrunde auf: Im Stadtderby zwischen dem FC Eintracht Bamberg und der DJK Don Bosco Bamberg am Samstag um 11 Uhr stehen neben viel Prestige auch drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Spiel.

Auf Rang 10 liegend haben die Gastgeber nur zwei Punkte Vorsprung zur Abstiegszone. Etwas komfortabler sieht es bei den Wildensorgern aus, die drei Zähler mehr auf dem Konto haben. "Die Tabelle zeigt, dass Don Bosco ein Stück weit favorisiert in das Spiel geht, auch wenn uns eine andere Mannschaft als im Hinspiel erwartet", sagt FCE-Coach Philipp Lautenschläger.

Allgaier neuer DJK-Coach

Bei der DJK übernahm Simon Allgaier zum letzten Spiel vor der Winterpause das Kommando und feierte mit seinen Schützlingen einen wichtigen 4:3-Erfolg gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FSV Erlangen-Bruck.

Die Blau-Violetten warten hingegen seit vier Partien auf einen Dreier und hoffen auf dem Kunstrasenplatz an der Armeestraße auf den wichtigen zweiten Heimsieg der Saison.

Angesichts der sportlichen Brisanz ist "kein fußballerischer Leckerbissen zu erwarten, es dürfte eine kampfbetonte Partie werden", betont Lautenschläger, will der Begegnung aber keinen vorentscheidenden Charakter beimessen: "Es ist ein wichtiges Duell, aber kein Endspiel. Die Liga ist eng beieinander. In den kommenden Wochen haben wir weitere direkte Duelle vor der Brust. Das erste Spiel nach der langen Pause ist immer schwierig", so der 24-Jährige.