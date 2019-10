SpVgg Stegaurach zieht ins Kreispokalfinale ein

Der Sieger des Fußball-Pokalfinales im Teilspielkreis Bamberg steht mit der SpVgg Stegaurach fest. Der Kreisligist setzte sich am Mittwochabend beim Ligarivalen SC Kemmern mit 3:1 durch und trifft im Finale des Spielkreises 1 Bamberg/Bayreuth auf den Sieger der Partie zwischen dem TSV Bad Berneck und dem SSV Kasendorf.

SC Kemmern - SpVgg Stegaurach 1:3

"Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Da gibt es wohl keine zwei Meinungen", sagte der Stegauracher Trainer Ismail Yilmaz. Zuvor sahen die 160 Zuschauer einen SC Kemmern, der sich von der Ausrichtung her anfangs defensiv verhielt und den Gegner kommen ließ. Dieser übernahm sofort die Initiative, ging die faire Partie mit viel Elan an und griff hoch an. Dies störte den Spielaufbau des SCK. So waren die Gäste in Halbzeit 1 das klar bessere Team und bestimmten dieses Match. Offensivbemühungen der Kemmerner fanden meist mit weiten Bällen statt.

Beim 0:1 half der SC mit. Das Leder wurde nicht entschlossen genug aus der Gefahrenzone befördert, es kam zu einem Foul durch einen Kemmerner im Strafraum. Den Elfmeter verwandelte Julian Bayer (20.) sicher. Gedanklich nicht schnell genug waren die Hausherren beim 0:2. Nach einem Einwurf in der Hälfte des SCK erhielt Yannic Albert das Runde und schloss ins lange Eck erfolgreich ab.

Nun kombinierten die Stretz-Schützlinge gut und kamen besser ins Spiel. Dem 1:2 (41.) durch Murat Basaran ging erneut ein Foul in der Box voraus. Der Elfmeter wurde ebenso sicher im Netz untergebracht.

Nach dem Wechsel wurde die Partie schneller und kampfbetonter. Dies lag vor allem an den Kemmernern, die nun mit guten Kombinationen nach vorne spielten und ihre Taktik änderten. Doch ein Fehlpass machte all ihre Hoffnungen zunichte. Nutznießer war der eingewechselte Philipp Jäger, der kurz antrat und das Leder aus rund 20 Metern in den Winkel setzte. Dieser herrliche Treffer bedeutete die Entscheidung. Denn in den restlichen 35 Minuten fand zwar weiter ein offener Schlagabtausch statt. Kemmern versuchte alles, war vorne aber nicht durchschlagskräftig genug, obwohl es die eine oder andere aussichtsreiche Situation gab. Stegaurach zeigte sich weiter präsent, hatte Chancen zu einem höheren Ergebnis, das dem Spielverlauf insgesamt aber nicht gerecht geworden wäre. Schiedsrichter Wolfgang Reich (Ebern) war dem Spiel ein souveräner Leiter.