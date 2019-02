SpVgg Stegaurach fehlen die Ergebnisse

Nach gleich drei Trainern innerhalb einer Spielzeit sollte bei der SpVgg Stegaurach im schwierigen zweiten Jahr der Landesliga-Zugehörigkeit wieder Ruhe auf der Trainerposition einkehren. Dafür ließ Spielleiter Steffan Seidler seine Kontakte spielen und präsentierte im Sommer 2018 mit Markus Spielberger den langjährigen Erfolgscoach des SV Frensdorf.

Der 45-Jährige, der die Frensdorfer Damenmannschaft vor etwa 20 Jahren aus der Taufe hob und bis in die Landesliga führte, kehrte nach zwei Jahren ohne Engagement in eben jene Spielklasse zurück und wurde von seiner neuen Mannschaft mit offenen Armen empfangen. "Das Verhältnis zu den Mädels ist sehr gut. Die Trainingsbeteiligung war sehr hoch, die Spielerinnen haben meine Vorgaben super angenommen", beschreibt der gebürtige Frensdorfer die ersten positiven Wochen.

Das intakte Verhältnis spiegelte sich in den Resultaten wider: Nach sechs Partien belegte Stegaurach mit vier Siegen den dritten Platz und schien sich frühzeitig von der Abstiegszone distanzieren zu können. "Im Laufe der Vorrunde ging die Trainingsbeteiligung jedoch rapide nach unten, diverse Verletzungen und Krankheiten haben den Kader ausgedünnt", beschreibt Spielberger die Gründe für die maue zweite Hälfte der Hinrunde. Lediglich zwei Zähler fuhr die SpVgg noch ein und liegt damit zur Winterpause auf Platz 6, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur drei Punkte. "Wir sind in der Tabelle abgerutscht und müssen vorerst nach hinten schauen. In dieser Liga geht es wahnsinnig eng zu", betont der Übungsleiter, der mit den ersten elf Partien nicht in Gänze zufrieden ist.

Junge Wilde müssen wachsen

Angesichts der sehr jungen Mannschaft, die Stegaurach in dieser Spielzeit ins Rennen schickt, war kaum von einer linearen Entwicklung auszugehen. Gerade den jüngsten Spielerinnen will der Coach auch die nötige Zeit geben. Mit Sophie Schmittschmitt und Rebecca Müller haben zwei 17-Jährige jede Begegnung absolviert. "Sie haben sich beide sehr gut entwickelt. Sophie ist spielerisch sehr weit, der Schritt in die Landesliga ist aber groß, das merkt man beiden an. Unter Zeitdruck passieren Fehler, das ist normal", sagt Spielberger.

Leitwolf ist Spielführerin Katrin Schäder, die mit 24 Jahren fast schon zum "alten Eisen" gehört und in den vergangenen Jahren stets beste Torjägerin der Aurachtaler war. Diese Rolle kommt in der aktuellen Saison bislang Marina Büttel (21, zehn Tore) zu. Gemeinsam mit der von Bezirksoberligist Ebing hinzugestoßenen und zwei Jahre jüngeren Svenja Meißner zeichnet das Angriffsduo für 19 der 24 erzielten Treffer verantwortlich. "Beide präsentieren sich sehr gut. Svenja kam nach längerer Verletzungspause zu uns und hilft der Mannschaft sensationell, ihr Ehrgeiz zeichnet die beiden aus. Sie verpassen kein Training und investieren sehr viel", lobt Spielberger seine Schaltzentralen in der Offensivabteilung.

Doch auch die Defensive, im Vorjahr mit 48 Gegentreffern noch das Sorgenkind des Landesligisten, hat sich stabilisiert. Mit Lena Friedel (20) zeigt eine gelernte Angreiferin gute Leistungen zwischen den Pfosten. Umso schwerer wiegt der Verlust von Abwehrstrategin Mona Zimmermann, die mit einer Fersenverletzung etwa sechs Wochen ausfallen wird. Dennoch vertraut der Tabellensechste auf das vorhandene Personal und hofft auf die Rückkehr diverser Akteurinnen. Mit Michelle Porzelt befindet sich eine Verteidigerin nach einem Kreuzbandriss wieder im Mannschaftstraining.

Härtetests vor Pflichtspielauftakt

In der Hallensaison richtete die SpVgg den Aurachtaler Ladies Cup aus. Beim hochkarätig besetzten Turnier reichte es zum dritten Rang. Noch besser schnitt Stegaurach bei den Verbandsturnieren ab: Nach dem ungefährdeten Sieg bei der Kreismeisterschaft verpasste die Spielberger-Elf den Titel bei der Hallenbezirksmeisterschaft nur hauchdünn und verlor das Endspiel im Sechsmeterschießen gegen den SV Frensdorf. "Mit den Leistungen in der Halle bin ich sehr zufrieden, auch wenn die Endspielniederlage sehr bitter war. Nun liegt der Fokus auf der Vorbereitung, dort erwarten uns echte Härtetests", blickt Spielberger voraus.

Vier Testspiele hat Stegaurach vereinbart, darunter mit dem Spiel beim SV Frensdorf am 26. Februar ein spannendes Nachbarschaftsduell. Mitte März läutet das Verbandspokal-Achtelfinale vor heimischer Kulisse gegen den Bayernligisten TSV Frickenhausen die Rückrunde ein.

Vorbereitungsspiele

Sonntag, 17. Februar, 11 Uhr: Greuther Fürth II - SpVgg Stegaurach Sonntag, 24. Februar, 13 Uhr: SpVgg Stegaurach - SpVgg Ebing Dienstag, 26. Februar, 19 Uhr: SV Frensdorf - SpVgg Stegaurach Sonntag, 10. März, 11 Uhr: TSV Frauenaurach - SpVgg Stegaurach