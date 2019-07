SpVgg Mühlhausen triumphiert beim Eröffnungsspiel

Fast drei Jahrzehnte spielte die SpVgg Mühlhausen nicht mehr im Kreisoberhaus, umso größer war die Freude nach dem Aufstieg in die Kreisliga. Beim offiziellen Eröffnungsspiel am Freitagabend ist der SpVgg auf eigenem Gelände vor 523 Zuschauern mit dem 2:1-Sieg gegen den SC Reichmannsdorf ein Einstand nach Maß gelungen.

Den Gastgebern war die Bedeutung der Partie und der große Rahmen allerdings anzumerken. Die SpVgg Mühlhausen wirkte nervös, während der SC Reichmannsdorf die Initiative ergriff und früh presste. Lange mussten die Zuschauer nicht auf den ersten Treffer warten: Aus elf Metern besorgte Sebastian Schleicher nach einem zuvor geblockten Schuss die 1:0-Führung für die Hausherren - es war die erste Chance im Spiel (13.) und eine zu diesem Zeitpunkt sicher schmeichelhafte Führung.

Negativ beeinflussen ließen sich die Gäste von diesem Rückstand aber nicht, sie zogen weiter konzentriert ihr Spiel auf. Nur: Es mangelte an zwingenden Szenen - und zwar über die kompletten ersten 45 Minuten. Weil sich Mühlhausen mit der knappen Führung zufrieden gab und wenig ins Offensivspiel investierte, ging es mit dem 1:0-Vorsprung der SpVgg in die Pause. In dieser zeigten die Turnmädchen aus Mühlhausen ihr Können, danach gehörte das Feld aber wieder den beiden Mannschaften.

Nur: So richtig aus der Reserve wollten sie nicht kommen. Mühlhausen stand weiterhin tief und war auf Ergebnissicherung bedacht. Reichmannsdorf fehlte dagegen die Durchschlagskraft. Die Folge: eine ausgesprochen zerfahrene zweite Halbzeit ohne Höhepunkte. Vorerst. So war es nicht verwunderlich, dass das zweite Tor durch einen Elfmeter fallen musste: Nach einem Foul an Franz Helmer traf Sascha Mönius zum 1:1 (77.). Mühlhausen bewies aber Comeback-Qualitäten: Nur vier Minuten später bediente Schleicher nach Solo den in der Mitte lauernden Michael Stirnweiß - und dieser netzte zum 2:1-Sieg ein (81.).