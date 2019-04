SpVgg Lauter bleibt das Maß der Dinge

Die SpVgg Lauter in der Kreisklasse 1 marschiert nach dem 2:1-Sieg beim FC Wacker Bamberg unaufhaltsam dem Kreisliga-Aufstieg entgegen und hat nach 23 Spieltagen noch immer keine Niederlage kassiert. Der FC Wacker liegt auf Rang 4 zwar im Soll, der Abstand zur SpVgg ist mit inzwischen 15 Zählern aber gewaltig.

"Nach dem Scheitern in der Aufstiegsrelegation gingen wir mit der Zielsetzung in die Saison, wieder mit oben dabei zu sein, wobei ein Aufstieg kein Muss ist", so der FC-Abteilungsleiter des FC Wacker, Alexander von Stetten. Vor diesem Hintergrund sind die Kicker vom Margaretendamm mit dem bisherigen Verlauf der Serie im Wesentlichen zufrieden. Es hat aber auch einige schmerzliche und unnötige Niederlagen gegeben. Hierzu zählt besonders die 0:5-Schlappe im Hinspiel bei der SpVgg Lauter sowie die 2:3-Heimniederlage gegen die DJK Don Bosco Bamberg III nach einer 2:1-Führung. "Unsere Mannschaft ist breit und gut aufgestellt und ein cleverer Haufen", sagt Trainer Mirco Blum. Die 73 Treffer erzielten 19 verschiedene Schützen. Schon neun Mal stand eine Null in der Defensive um den erfahrenen Co-Trainer Michael Richter. "In katastrophalem Zustand befindet sich aber der Wacker-Platz. Im vergangenen Sommer ist die Bewässerungsanlage nahezu vollständig ausgefallen. Davon hat sich der Rasen nicht wieder erholt", sagt von Stetten.

Lauter führt souverän Tabelle an

Mit einem komfortablen Vorsprung führt die SpVgg die Liga an. Die junge Truppe von Spielertrainer Jonas Cron (26), der von seinem "Co" und Kapitän Philipp Zellmann (28) tatkräftig unterstützt wird, hat ein überragendes Torverhältnis von 83:19 vorweisen. Mit 28 Treffern ist Christian Schmitt der mit Abstand erfolgreichste Torschütze des Spitzenreiters. Die SpVgg hatte zu Beginn der Saison auch keinen einzigen Abgang zu verzeichnen. Bei diesem Dorfverein ist alles im Lot. Dennoch warnt der engagierte Coach Cron davor, "die noch ausstehenden Partien als Selbstläufer zu betrachten". Auch die Zuschauerzahl passt mit durchschnittlich 160 Besuchern pro Heimspiel. FC Wacker Bamberg -SpVgg Lauter 1:2 Die Partie begann munter, wobei die Heimelf in der ersten Viertelstunde den Ton angab. Drei Halbchancen konnten aber nicht genutzt werden. Dann kam in der 23. Minute die kalte Dusche für den FC Wacker. Nach einem Fehlpass von Jonas Weilbach im Spielaufbau ging Kevin Frank an drei Gegenspielern vorbei und vollendete cool ins kurze Eck.

Nur zwei Minuten später folgte der Doppelschlag. Erneut war ein krasser Fehlpass eines Wacker-Akteurs, diesmal von Mustafa Bünül, der Ausgangspunkt. Cron drosch die Kugel aus kurzer Distanz zum zweiten Treffer für Lauter in die Maschen. Dann gab es rund zehn Minuten Leerlauf auf beiden Seiten, ehe ein Schuss von Thomas Krümmer nach Zuspiel von Rafael Muck sein Ziel für den FC Wacker nur knapp verfehlte.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Hausherren merklich den Druck, der Spitzenreiter zog sich zurück. Zwingendes konnte die Truppe von Trainer Mirco Blum aber nicht verbuchen. In der letzten Viertelstunde der ansonsten fairen Partie wurde es etwas hektischer, die Fouls häuften sich. In dieser Phase netzte Krümmer per Kopfball ein, nachdem Daniel Mühl vorher gefühlvoll geflankt hatte. Die Heimelf warf jetzt alles nach vorne. Immerhin waren noch 15 Minuten zu spielen. Doch klare Torchancen konnte sich der FC nicht mehr erarbeiten. Dass während der Begegnung auf beiden Seiten hauptsächlich auf weite Bälle zurückgegriffen wurde und schöne Kombinationszüge nur selten gelangen, war dem äußerst schlechten Platz geschuldet.

"Wenn man so einem Gegner durch unnötige Ballverluste zwei Tore selbst auflegt, wird es natürlich sehr schwer. Mehr als zum Anschlusstreffer hat es für uns leider nicht gereicht", sagte Wacker-Trainer Blum. Er prophezeite: "Die SpVgg Lauter wird Meister, dies hat sich die Truppe auch verdient."

Cron war derweil mit der Vorstellung seiner Jungs im Wesentlichen zufrieden. "Nach der 2:0-Führung haben wir den Sieg relativ souverän über die Zeit gebracht. Meine Spieler haben vor allem in kämpferischer Hinsicht überzeugt." FC Wacker Bamberg: A. Özilban - Kraus, Bünül. Weilbach, Richter, Mühl, Weihmann, Graf, (20. Krümmer), Beck, Barrionuevo, Muck, (58. Utz)

SpVgg Lauter: M. Auer - Lang, Chr. Auer, Lorber, S. Huttner, Zellmann, (78. Thomas), Gütlein, R. Huttner, (46. Th. Helmschrott), Schmitt, Frank, Cron

SR: Karl Winkler (Ebermannstadt)

Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Schmitt (23.), 0:2 Cron (25.), 1:2 Krümmer (74.)

Gelbe Karten: Graf, Bünül, Utz, Krümmer, Mühl, Barrionuevo / -