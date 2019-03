SpVgg Ansbach ist verwundbar

Zum Auftakt in die Restsaison will die DJK Don Bosco Bamberg (7.) heute um 14 Uhr bei der SpVgg Ansbach die unglückliche 0:1-Vorrundenniederlage wettmachen. Die SpVgg (12.) dagegen möchte mit einem Heimsieg Selbstvertrauen im Abstiegskampf tanken.

Die Mittelfranken zählen zu den Teams der Liga, die vom Potenzial her deutlich weiter vorn in der Tabelle erwartet wurden. Allerdings wechselten sich klare Siege und deftige Pleiten regelmäßig ab und sorgten für den holprigen Verlauf. Der Klub ist aber für seine herausragende Nachwuchsarbeit bekannt. Oftmals stehen elf Eigengewächse in der Startelf.

Die Vereinsführung lässt dem Trainerduo Duane-Carl Collins (37 Jahre) und Marco Schülein (43) Zeit für die Entwicklung des Nachwuchses und strebt eine Verlängerung der Verträge der Übungsleiter an, die in der Wintervorbereitung ihr Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der löchrigen Abwehr legten. 52 Gegentore werden nur von den Kellerkindern Jahn Forchheim (54) und ASV Vach (53) übertroffen.

Hohe Testspiel-Niederlagen

Die mangelnde Rückwärtsbewegung lieferte jedoch in den Vorbereitungspartien erneut Anlass zur Kritik. 1:4 verlor Ansbach beim baden-württembergischen Landesligisten in Schwäbisch Hall, gar 1:9 bei Süd-Bayernligist TSV Rain am Lech. Vor Wochenfrist setzte es beim TSV Nördlingen (ebenfalls Bayernliga Süd) ein 2:6.

Von diesen Ergebnissen lässt sich DJK-Coach Mario Bail nicht täuschen. Die SpVgg-Offensive zählt er zu den besten der Liga. "Sie haben mit Lukas Schmidt, Patrick Kroiß und Sven Landshuter außergewöhnliche Kicker, die mit Einzelaktionen oftmals den Unterschied ausmachen." Vor allem der geniale linke Fuß von Schmidt sei eine Augenweide. Er und Landshuter verbuchen je zwölf Tore, während Kroiß und Tom Abadjew je sieben Mal trafen. Dieses Quartett beherrscht das zielstrebige Umschaltspiel und verfügt laut Bail über "Speed und Technik".

DJK liegt voll im Plan

Aber auch die Don-Bosco-Elf konnte ihre Weiterentwicklung vorantreiben. 35 Punkte zur Winterpause sind eine stolze Bilanz, die ihr Fundament in der stabilen Defensive (nur 25 Gegentore, drittbester Ligawert) hat. Unnachgiebigkeit im Anlaufen des Gegners und der damit verbundenen Arbeit gegen den Ball sind die Basis für die erfolgreiche Umsetzung.

Dass weitere Fortschritte zu verzeichnen sind, möchte der umtriebige Chefanweiser mit seinen Schützlingen erneut unter Beweis stellen. Denn in den Vorbereitungsspielen gelang dies teilweise eindrucksvoll. Vor allem mit der Leistung gegen die Amateure des 1.FC Nürnberg (0:0) und jüngst gegen den Landesligisten FC Coburg (6:0) durften die Verantwortlichen zufrieden sein. Bei der Generalprobe gegen Coburg überzeugten die "Gelbgrünen" mit 25 bärenstarken Anfangsminuten und vier Toren sowie in der Schlussphase. "Dazwischen war sehr viel Leerlauf", sagt Bail: "Wir messen den guten Ergebnissen keinerlei Bedeutung bei, können alles sauber einordnen. Allein der Rundenauftakt in Ansbach zählt." Er betont aber gleichzeitig seine Zufriedenheit: "Wir sind viel gefestigter als noch vor einem Jahr und wollen die schweren Aufgaben in Ansbach und zu Hause gegen Großbardorf meistern."

Zum Aufgebot zählen der im Winter verpflichtete Manuel Hümmer (Rückkehr aus USA, früher TSV Aubstadt) und der 18-jährige Julian Baumgärtner. Nicht zur Verfügung stehen Johannes Jessen (berufsbedingt), Pascal Niersberger (Urlaub) sowie die nach Kreuzbandrissen verletzten Michael Fischer, Martin Körner und Benni Leicht.

DJK Bamberg: Edemodu, Glos - Allgaier, Baumgärtner, Esparza, Haaf, Hoffmann, Hümmer, Kettler, Müller, Rosiwal, Schmoll, Spies, Strobler, R. Thomann, Trawally, Wunder, Zoumbare