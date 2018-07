Sport und Partystimmung beim Quattroball in Memmelsdorf

Schnell sein hat sich gelohnt





Spannung ist zu erwarten





Eine Zeltstadt entsteht





Es gibt eine eigene App



Seine 33. Auflage erfährt an diesem Wochenende das bundesweit bekannte Quattroballturnier des SC Memmelsdorf für Freizeitmannschaften. Die Veranstalter aus dem Bamberger Vorort erwarten auch zum "Schnapszahl-Turnier" wieder zahlreiche Teams aus Deutschland und dem benachbarten Ausland.Nach der Vorrunde am Samstag und der Finalrunde am Sonntag steht der Turniersieger 2018 fest. An den beiden kommenden Tagen verwandeln sich die Memmelsdorfer Sportanlagen in der Schmittenau wieder in ein aktives Festgelände. Auf den 24 Spielfeldern werden insgesamt 768 Spiele ausgetragen, wobei jedes der 96 Teams in jeder Sportart vier, also zusammen 16 Spiele zu absolvieren hat. Dabei beweisen neben Freizeitsportlern auch teilweise Profis ihr Talent in den verschiedenen Sportarten Neu in diesem Jahr war die geänderte Anmeldung: Statt eines Losverfahrens wurden die Teilnehmer in der Reihenfolge ihres Anmeldeeinganges berücksichtigt. Das Verfahren wurde gut angenommen und das Teilnehmerfeld war schnell gefüllt. Für besonders treue Mannschaften und bisherige Siegerteams gab es die Möglichkeit, sich vorab anzumelden. Und alle haben das wahrgenommen: Vertreten sind wieder Mannschaften der ersten Stunde. Beeindruckend ist ebenfalls, dass sehr viele Teams schon 20 Mal oder häufiger teilgenommen haben und bei einigen schon der Nachwuchs der ehemaligen Sportgrößen als Leistungsträger auf dem Feld steht.Die Auslosung für die Vorrunde am Samstag ergab wieder eine spannende Einteilung für die sechs Gruppen. In der Gruppe A wird das ambitionierte Team des Titelverteidigers Spätlese gegen die Zebulons herausfinden, ob sie am Sonntag den Titel verteidigen können. Die Mephistos und Die Mudda spielt 1. Herren wollen dabei aber auch ein Wörtchen mitreden. In der Gruppe B wollen die, ebenfalls hoch gehandelten Ana mit gegen die starken Maingeister, die altgedienten Labbos oder die Katastrophen ohne Ende wieder den Einzug in die Spitzengruppe am Sonntag schaffen.Die Allrounder von Quattro(alko)holics haben sich in der Gruppe C mit den erfahrenen Nullen, den Gurgn! und den frech aufspielenden The Running Gag auseinanderzusetzen. Ob die Rabiner am Sonntag wieder einen vorderen Platz belegen werden, entscheidet sich in den Gruppe-D-Begegnungen unter anderem gegen den nicht zu unterschätzenden Bamberger Heimatverein, die unberechenbare Chemical Desaster Collection und Hopfen und Malz.Gruppengegner in E sind die letztjährig gut platzierten Spartak Jena, die stärken Ciaopäääng, die Münchner Panzerknacker und die aus Frankreich angereisten Latin's. Ein spannender Ausgang ist in der Gruppe F wahrscheinlich. Hier müssen sich starke Teams wie Schreckbichler oder die Gruppe N'87 mit den Kellerkindern und Gemma Gamma Voigas messen.Wie jedes Jahr will der SC Memmelsdorf in bewährter Manier und einer großen Schar an freiwilligen Helfern für optimale Rahmenbedingungen an den zwei Turniertagen sorgen. Das Turnier hat wie gewohnt für die Zuschauer einiges zu bieten: neben den sportlichen Höhepunkten auf den Spielfeldern die tolle Stimmung im Umfeld. Die Zeltstadt rund um die Sportstätten sowie die berühmte Quattro-Party für alle am Samstagabend machen das Traditionsturnier zu einem beliebten Fest für Akteure und Besucher.Traditionsgemäß beginnt das Turnier mit dem Nudelessen am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr in der Seehofhalle. Eine Besonderheit: Da am Freitag und Samstag die Viertelfinalbegegnungen bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland stattfinden, bietet der Veranstalter ein "Public Viewing" in der Seehofhalle an. Um zumindest die zweite Halbzeit des Spiels, das am Samstag um 16 Uhr beginnt, nicht zu verpassen beginnt die erste Spielrunde ausnahmsweise bereits um 9 Uhr (wie auch am Sonntag).Auch in diesem Jahr gibt es Informationen für alle Aktiven und Interessierten über eine eigene Quattroball-App ( app.quattroball.de ), auf Facebook sowie im Internet unter www.quattroball.de