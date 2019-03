Spitzentrio vor heißem Frühling

Nah beieinander und doch grundverschieden - so lassen sich der Spitzenreiter FSV Buttenheim, der ambitionierte TSV Burgebrach und der ärgste Verfolger ASV Sassanfahrt am besten beschreiben. Mit unterschiedlichen Ambitionen gestartet, läuft der Titelkampf in der Kreisliga auf diese drei Mannschaften hinaus, die sich in den ersten zwei Dritteln der Saison als am stärksten erwiesen. Doch das Rennen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Sprung in die Bezirksliga ist offen. Bei nur noch zehn Spieltagen kann sich kein Team Ausrutscher erlauben.

ASV Sassanfahrt (3. Platz / 41 Punkte / 48:27 Tore)

Im zweiten Jahr der Kreisliga-Zugehörigkeit hat der ASV seinen siebten Platz nicht nur bestätigen, sondern sogar toppen können. Bereits zur Winterpause hat die Mannschaft um Spielertrainer Marcel Burkard das Vorjahresresultat (42 Punkte) so gut wie eingestellt, geht mit fünf beziehungsweise acht Punkten Rückstand zur Aufstiegszone aber als Außenseiter in die Restrunde. "Wir müssten schon eine Siegesserie hinlegen, dann könnten wir wirklich oben heranrutschen", schätzt der 28-jährige Mittelfeldstratege die Ausgangslage ein. Die Lila-Weißen verfügen nicht über den größten Kader, besitzen aber einen Kern von fünf, sechs Führungsspielern um Spielertrainer Burkard selbst.

Sassanfahrt vereint spielerische Qualität und aggressives Verteidigen, gerade in den Duellen gegen Buttenheim und Burgebrach (ein Remis, zwei Niederlagen) verließ den Tabellendritten aber die letzte Entschlossenheit. "Wir können spielerisch mithalten, doch wenn der Druck zunimmt, können wir unser Potenzial auf dem Platz nicht mehr abrufen. In entscheidenden Situationen fehlte uns oft die Kaltschnäuzigkeit", gibt Burkard unumwunden zu. Im Sturmzentrum konnte sich der ASV bislang auf Lukas Dütsch verlassen, mit 21 Toren und acht Vorlagen in 18 Partien ist der 25-Jährige der erfolgreichste Offensivakteur der Kreisliga und war bislang kaum zu stoppen.

Das Restprogramm sieht gerade zu Beginn echte Prüfsteine für die Burkard-Elf vor: Gegen Stegaurach (H) und Zapfendorf (A) muss der Drittplatzierte von Beginn an liefern, ehe das Rückspiel gegen den TSV Burgebrach vor heimischer Kulisse Klarheit über den weiteren Verlauf bringen dürfte. Ein schwieriges Unterfangen, das maßgeblich davon abhängt, inwiefern die Mannschaft in diesen Partien ihr Leistungsmaximum erreicht. Angesichts des Rückstands nach oben kann der ASV die Restrunde ohne großen Druck angehen, aufgrund der nur bedingt vorhandenen Breite im Kader dürfte sich kein Leistungsträger verletzen. Um wirklich angreifen zu können, muss die Burkard-Elf in jedem Spiel das Maximum herausholen und das Heimspiel gegen Burgebrach zwingend gewinnen.

Prognose: Zu viele Konjunktive begleiten den Sassanfahrter Aufstiegstraum - der ASV belegt am Saisonende den dritten Rang.

TSV Burgebrach (2. Platz / 46 Punkte / 50:22 Tore)

Wie kaum ein anderer Verein im Kreisoberhaus steht der TSV Burgebrach für Konstanz: Mit einer Unterbrechung von einem Jahr spielt der TSV seit der Jahrtausendwende in der Kreisliga und zählte in den letzten neun Spielzeiten stets zu den besten fünf Teams.

Dennoch entschloss man sich im Markt, das Team nach einer insgesamt mäßigen Spielzeit 2017/18 gehörig umzugestalten. Mit Christian Trunk wechselte ein fest in der Kreisliga verankerter Übungsleiter nach Burgebrach, seinem Lockruf folgten zahlreiche Spieler mit Rang und Namen. So kamen mit Florian Dörnbrack und Manuel Schwarm zwei Akteure des Landesligisten SV Memmelsdorf und nahmen prompt Schlüsselrollen ein. Das Resultat kann sich zur Winterpause sehen lassen. Nach einer längeren Findungsphase nahm der TSV immer mehr Fahrt auf und schaffte es gerade zur dunklen Jahreszeit, die Defensive zu stabilisieren. "Wir haben zunächst schon ein paar Spiele gehabt, nach denen wir uns hinterfragen mussten. Die Partien sind oft sehr ausgeglichen, man darf niemanden unterschätzen", sagt der 36-jährige Spielertrainer, der es bislang auf zehn Einsätze bringt.

Die Qualität des Kaders sucht dennoch ihresgleichen, aus der JFG Steigerwald ergänzen jedes Jahr hoffnungsvolle Talente den Kader, der entsprechend breit aufgestellt ist. Die Verpflichtung höherklassig erfahrener Leitwölfe hat Burgebrach zum Titelkandidaten gemacht. Nach einer gewissen Anlaufzeit schaffte es der Tabellenzweite auch, diesen Erwartungen gerecht zu werden. "Wir wollen nach vorne spielen, das ist unsere Philosophie, trotzdem muss die Balance stimmen", sagt Trunk. Gerade in den letzten Wochen vor der Winterpause gelang es Burgebrach immer besser, das Verhältnis von Angriff und Verteidigung auszutarieren. Nur zwei Gegentreffer musste die Trunk-Elf in den letzten sieben Partien hinnehmen, beim FSV Buttenheim (1:0) gelang ebenso wie gegen Sassanfahrt (3:0) ein Zu-Null-Erfolg. "Um Meister zu werden, dürfen wir uns keine Ausrutscher mehr leisten. Es werden viele knappe Spiele kommen, in denen wir die Ruhe bewahren müssen. Sollte Buttenheim straucheln, wollen wir da sein", fasst der Übungsleiter zusammen. In der Tat: Das Restprogramm des Aufstiegs-aspiranten hat es in sich. Gegen Pettstadt (A) und Reichmannsdorf (H) musste Burgebrach bereits Niederlagen einstecken, im anschließenden direkten Duell in Sassanfahrt erwartet den TSV eine hohe Hürde. Sollten diese und weitere Stolpersteine gemeistert werden, wartet am vorletzten Spieltag ein mögliches Endspiel gegen den FSV Buttenheim. Dass man nur drei Tage vorher in Stegaurach antreten muss, macht die Aufgabe nicht gerade leichter. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Stoßstürmer Markus Giehl ein wichtiger Spieler eventuell für die gesamte Rückrunde ausfällt.

Prognose: Der TSV hat von allen Teams das schwerste Restprogramm und wird viel Vertrauen in die eigene Stärke benötigen. Die Qualität zum Meistertitel ist allemal vorhanden, dennoch wird Christian Trunk mit seiner Mannschaft in die Entscheidungsspiele gehen müssen.

FSV Buttenheim (1. Platz / 49 Punkte / 37:9 Tore)

Bereits im Sommer vergangenen Jahres stand der FSV Buttenheim mit einem Bein in der Bezirksliga. Als Tabellenführer ging die Mannschaft um den erfahrenen Erkan Esen in das letzte Punktspiel, musste nach einer bitteren 1:2-Niederlage in Tütschengereuth aber Unterleiterbach den Vortritt lassen. Auch in der Relegation vermochte es Phönix nicht, das klare optische Übergewicht in Tore umzumünzen, im Elfmeterschießen unterlag Buttenheim dem SV Würgau. "Wir sind gestärkt aus dem Sommer gekommen und haben die richtigen Schlüsse gezogen", blickt der 38-Jährige zurück.

Nur einen Neuzugang verkündete der FSV zur neuen Saison: Mit Patrick Titzmann, der von Bayernligist Jahn Forchheim zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrte, sollte das fehlende Puzzleteil im Sturmzentrum gefunden sein. Dieser Plan ging auf, bereits elf Tore erzielte der spielstarke Offensivakteur und verpasste dem um Ballbesitz und Spielkontrolle bemühten Buttenheimer System den dringend benötigten Torjäger. Umso schwerer wiegt sein voraussichtlich längerer Ausfall. Aufgrund eines in der Wintervorbereitung erlittenen Mittelfußbruchs wird der 22-Jährige in den nächsten Wochen aussetzen müssen. "Natürlich fehlt uns Patrick sehr, er nimmt bei uns eine Schlüsselrolle ein. Wir müssen ihn im Kollektiv ersetzen", schätzt Esen ein.

Einzigartig macht die Buttenheimer Mannschaft jedoch nicht das Angriffsspiel, sondern der Abwehrverbund. Lediglich neun Tore kassierte der FSV, zwischenzeitlich musste Schlussmann Marcel Stark zehn Spiele am Stück keinen Gegentreffer hinnehmen. Beeindruckende Zahlen, die dem hocheffizienten, mit viel Gegendruck agierenden Defensivsystem zu verdanken sind. "Gegen den Ball stehen wir gut. Und vorn kommen wir in jedem Spiel zu Chancen. Wichtig ist für uns, dass wir vor dem Tor konzentriert bleiben und unsere Gelegenheiten nutzen", weiß der regionalligaerfahrene Spielertrainer um die größte Herausforderung für seine Elf. Torfestivals besitzen in Buttenheim Seltenheitswert, häufig entscheidet der Tabellenführer seine Spiele nur knapp für sich. In den ausstehenden zehn Partien muss Buttenheim sechs Begegnungen auswärts bestreiten, ein Nachteil ist das für den auf fremdem Geläuf noch ungeschlagenen Spitzenreiter jedoch kaum. Durchaus möglich, dass das letzte Auswärtsspiel der Saison in Burgebrach entscheidend sein wird.

Prognose: In allen Mannschaftsteilen hat sich der FSV weiterentwickelt, die taktische Dominanz gegenüber vielen Kontrahenten ließ den Spitzenreiter phasenweise unschlagbar wirken. Mit der nötigen Erfahrung im Rücken wird Phönix den Ausfall Titzmanns wegstecken und die verdiente Meisterschaft einfahren.