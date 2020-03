Spiel verloren, aber Heimrecht gewonnen

Nach einer Serie von drei erfolgreichen Auswärtsspielen mussten die Baunach Young Pikes am letzten Spieltag der Hauptrunde in der 2. Basketball-Liga ProB eine 82:93-Niederlage gegen die TG s.Oliver Würzburg hinnehmen. Dennoch reichte es für die Gastgeber nach der Schützenhilfe von Hanau (Sieg gegen Gießen) zum vierten Tabellenplatz, so dass sie in den nun folgenden Play-offs Heimrecht in der ersten Runde genießen. Hier treffen sie am kommenden Samstag (20.30 Uhr) in Strullendorf auf den VfL Bochum.

Stimmungsvolle Kulisse

Vor einer stimmungsvollen Kulisse in der rappelvollen Hauptsmoorhalle begann die Partie recht ausgeglichen, wobei die Gäste aus Würzburg meistens die Nase vorne hatten. Schon im ersten Viertel erzielte ihr überragender Amerikaner Cameron Hunt elf Punkte und bereitete den Gastgebern große Probleme.

Im zweiten Abschnitt brachten die Unterfranken ihre bekannten Stärken noch besser zum Tragen. Immer wieder brachten sie durch schnelles Umschalten ihren Center Jonas Weitzel ins Spiel. Mit relativ einfachen Abschlüssen gelang es ihm bis zur Pause bereits 17 Punkte zu verbuchen. Mit einer klaren 47:35-Führung gingen die Gäste in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die 520 Zuschauer dann eine wesentlich konzentriertere Baunacher Leistung zu sehen. Nicholas Tischler, Daniel Keppeler und Moritz Plescher waren in erster Linie dafür verantwortlich, dass ihr Team unter dem Jubel der begeisterten Fans in der 29. Minute zum 62:62 ausgleichen konnte. Ein schwieriger Würzburger Dreier von Hadenfeldt aber sorgte wieder für Ruhe in der Halle, Halle und die TG ging mit einer 67:62-Führung in den letzten Abschnitt.

In den letzten Minuten ließen bei den Baunachern die Kräfte dann etwas nach, so dass in der 37. Minute beim Stand von 74:85 eigentlich schon klar war, wer diese Partie für sich entscheiden sollte.

Der Baunacher Trainer Mario Dugandzic wollte nach dem Spiel die Niederlage auch nicht überbewerten: "Wenn mir jemand vor der Runde gesagt hätte, dass wir in den Play-offs Heimrecht haben werden, hätte ich das sofort unterschrieben. Ich bin für die Jungs glücklich, dass sie es so hinbekommen haben. Heute hat es mich ein bisschen geärgert, dass wir den Fluss aus den letzten drei Auswärtsspielen zu Hause nicht fortführen konnten. Cameron Hunt hat uns viele Probleme bereitet. Wir mussten immer wieder reagieren, doch es spricht wieder für die Mannschaft, wie wir da reagiert haben, wieder zurück ins Spiel kommen."red Baunach Young Pikes: Plescher (18 Punkte/ 6 Dreier), Seric (17/3), N. Tischler (13), Heckel (12/1), B. Tischler (7/1), Keppeler (6), Baggette (5/1), Bulic (4), Köppel, Ueberall / TG Würzburg: Weitzel (31), Hunt (27/2), Hadenfeldt (14/2), Albus (11/2), Stechmann (7/1), Eisenberger (2), Böhmer (1), Leonhardt, Jaschewski