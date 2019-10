Sieg gegen FC Bayern II: Baunach besteht Reifeprüfung

In einer intensiven und hochklassigen Begegnung haben sich die Baunach Young Pikes mit 80:67 gegen die Nachwuchsmannschaft des FC Bayern München behauptet. Mit diesem Sieg sind die Gastgeber nun in der 2. Basketball-Liga ProB seit fünf Spielen ungeschlagen und liegen in der Tabelle punktgleich mit der TG Würzburg auf Platz 2.

380 Zuschauer kamen trotz des herrlichen Wetters in die Strullendorfer Hauptsmoorhalle - und sie brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Von Anfang an sahen sie ein absolutes Spitzenspiel zwischen den beiden jüngsten Teams der Liga.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel, in dem die Führung gleich achtmal wechselte, ging es beim 21:20 in die erste kleine Pause. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt hatten die Young Pikes, die ihren Vorsprung bis zur 14. Minute nach einem Dreier von Moritz Plescher auf 29:24 ausbauten. Doch die Schützlinge von Demond Greene konterten nach Offensivrebounds mit einem 8:0 Lauf zum 29:32 (17.). Vor allem Kapitän Viktor Frankl-Maus sowie 2,10-Meter-Mann Jacob Knauf und Julius Düh waren schwer zu kontrollieren und sorgten dafür, dass die Bayern mit einer 39:34- Führung in die Kabine gingen.

Anderes Gesicht nach der Pause

In der Halbzeit hatte das Trainergespann Dugandzic/Völkl scheinbar die richtigen Anpassungen vorgenommen, jetzt absolvierte ihr Team das beste Viertel der Begegnung. Vor allem in der Verteidigung legten die Baunacher zwei Schippen drauf und ließen den Oberbayern kaum Luft zum Atmen. Schritt für Schritt kamen sie heran. In der 25. Minute war es Nicholas Tischler, der seine gute Leistung in diesem Abschnitt mit dem Ausgleich zum 44:44 krönte und zusammen mit seinem Bruder Brandon maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die jungen Hechte nach 30 Minuten mit 55:48 vorne lagen.

Seric und Bulic brillieren

Der überragende Mateo Seric, der fünf seiner sieben Dreierversuche traf, eröffnete das Schlussviertel mit den ersten acht Baunacher Punkten zum 63:55 (33.). Die Bayern wehrten sich verbissen, doch die Gastgeber fanden mit schnellen Passstafetten die richtige Antwort. So blieb der Vorsprung relativ konstant. Als Leon Bulic in der 38. Minute auf 77:62 erhöhte, war die Partie entschieden. Bulic erzielte die letzten neun Punkte der Baunacher und setzte den Schlusspunkt hinter die beste Halbzeit der Saison.

Auch Mario Dugandzic strahlte nach der Partie: "Das war ein Wahnsinnskampf. In der ersten Halbzeit hatten wir noch zu viele Probleme mit dem defensiven Rebound. Gerade in der Phase, in der wir uns eigentlich abgesetzt hatten, lassen wir zwei, drei Offensivrebounds zu und verpassen es, wegzuziehen. In der zweiten Halbzeit sind wir mit der Entschlossenheit herausgekommen, eine Reaktion zu zeigen. Mit dieser Aggressivität konnten wir die Bayern in diesem Viertel auf neun Punkten halten. Das Spiel sagt einiges über unsere Entwicklung in den letzten Wochen aus, wie wir den Ball bewegen und füreinander spielen."

Somit kommt es am nächsten Sonntag in Würzburg zu der Knallerpartie, Erster gegen Zweiter. Eine Konstellation, die vor der Saison wohl kaum einer auf dem Zettel hatte. red

Baunach Young Pikes: Seric (21 Punkte/5 Dreier), Bulic (18/3), B. Tischler (11), N. Tischler (10), Plescher (8/2), Heckel (5), Edwardsson (4), Saffer (2), Bagette (1), Köppel / FC Bayern München II: Knauf (15/1), Ersek (11), Grant (9), Noeres (7/1), Düh (7), Frankl-Maus (7/1), Womala (5), Schmitz (3/1), Sillah (3) / Zuschauer: 380