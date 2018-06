Sieg auf Heim-Kurs für die Talente des MSC Scheßlitz

0,2 Sekunden Vorsprung



Zum 21. Mal hat sich die Kart-Jugend auf der Platzanlage des MSC Scheßlitz getroffen, um Punkte für den Regionalpokal Oberfranken sowie für die nordbayerische Meisterschaft im Kartslalom einzufahren. Mehr als 60 junge Sportlerinnen und Sportler aus dem gesamten nordbayerischen Raum nahmen den anspruchsvollen Parcours, den Trainer Michael Götz gestellt hatte, unter die Räder.Alle Lokalmatadore in den verschiedenen Altersklassen waren hochmotiviert und bestens auf das Messen mit den besten Kartsportlern Nordbayerns vorbereitet. Gleich zu Beginn des Renntages gab es bei den Jüngsten der Jahrgänge 2009 bis 2011 den ersten Klassensieg für den MSC. Die Strullendorferin Nele Distler ließ mit einer perfekten Vorstellung 15 weitere Konkurrenten hinter sich. Ohne Scheßlitzer Beteiligung ging der Sieg in der Klasse 2 an Jonah Günther vom MSC Marktredwitz. Es folgte der Paukenschlag in der Klasse 3 (Jahrgänge 2005/06). Hier kam es zu einem Dreifachsieg für den MSC Scheßlitz. Fynn Gürtler, Alina Götz und Vivian Weigert teilten sich in dieser Reihenfolge die Plätze 1 bis 3. Phillip Häßler auf Rang 5, Justin Seipelt auf Platz 7 und Yannik Durst als Achter vervollständigten dieses Ergebnis.Die Klasse 4 (2003/04) war ebenfalls in fester Hand der Lokalmatadoren. Siegerin war hier Janin Götz, die sich mit 0,2 Sekunden Vorsprung vor ihrem Teamkameraden Jonas Gründel behauptete. Vervollständigt wurde das gute Teamergebnis des MSC Scheßlitz in der Klasse 5 (2000 bis 2002) mit Platz 4 von Denis Feulner.Die größte Überraschung zeigte sich mit der Veröffentlichung des Gesamtergebnisses. Noch nie in der Geschichte des Jugendkartsportes beim MSC Scheßlitz konnte in der Gesamtwertung aller Klassen ein Fünffachsieg der Lokalmatadoren gefeiert werden. Fynn Gürtler, Janin Götz, Jonas Gründel, Alina Götz und Vivian Weigert teilten sich die Plätze 1 bis 5. Auch die Damenwertung ging mit einem Dreifachsieg nach Scheßlitz und sah Janin Götz, Alina Götz und Vivian Weigert an der Spitze von insgesamt 17 weiteren Konkurrentinnen. Letztendlich ging auch die Mannschaftswertung an die Scheßlitzer Karttalente und sorgte für einen krönenden Abschluss eines perfekten Renntages.