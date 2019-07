Sechs Rennen zur Kerwa

Der RMV Concordia Strullendorf veranstaltet seit 53 Jahren das Kirchweih-Radrennen in Strullendorf. Natürlich hat dieses Rennen einen festen Platz im Terminkalender der Radsportler. Fahrer aus nah und fern werden am Sonntag ab 10.30 Uhr in sechs verschiedenen Rennen ihre Kräfte messen.

Im ersten Rennen wird sich die Klasse der Schüler U15 auf die ein Kilometer lange Strecke machen. Anschließend sind die Jugendfahrer U17 gefragt, bei denen sich alleine 16 Fahrer aus Thüringen gemeldet haben. Danach werden die Hobbyfahrer auf die Strecke geschickt, die ohne Lizenz ihre Kräfte messen werden. Für diejenigen Fahrer bis 14 Jahre, die es einmal selbst ausprobieren wollen, wird ein Erster-Schritt-Rennen durchgeführt.

Im fünften Rennen des Tages werden die Senioren der Klassen 2, 3 und 4 um den Sieg fahren. Im Hauptrennen gehen die Amateure mit vier Fahrern von der Concordia Strullendorf an den Start. Natürlich wollen sich die Strullendorfer gegen die starken Fahrer aus Herpersdorf, München und Team Magnesium Pur behaupten. Man kann sich hier auf spannende Duelle freuen.

Ein Augenschmaus wird auch das Bobbycar-Rennen der Kindergartenkinder sein, das unmittelbar vor dem Hauptrennen gestartet wird. Für das Hobbyrennen (30 Runden/ab Jahrgang 2004) und das Erster-Schritt-Rennen (ab Jahrgang 2005 und jünger) wird um Anmeldung unter Telefon 0172/8334400 oder per E-Mail (radsport@concordia-strullendorf.de) gebeten. Nachmeldungen sind auch bis eine Stunde vor dem Start bei der Nummernausgabe im Start- und Zielbereich möglich.fi