Schiedsrichter befiehlt das Spielen

An Fußball war kaum zu denken, als die Hausherren und der Gast aus dem Grabfeld die Rudi-Ziegler-Sportanlage betraten. Kräftiger Wind peitschte den Regen über den Kunstrasen, entgegen dem Wunsch beider Teams pfiff Schiedsrichter Roman Potemkin die Partie dennoch an.

Im ersten Durchgang spielten die Gastgeber gegen den Sturm an und beschränkten sich zumeist auf konsequente Abwehrarbeit, Großbardorf agierte druckvoll, ohne sich klare Chancen zu erspielen. Nach einer Viertelstunde näherte sich der TSV durch Xaver Müller erstmals dem DJK-Gehäuse an, sein Kopfball segelte jedoch rechts am Tor vorbei.

In ihrer stärksten Phase des Spiels kamen die Gäste rund um die 25. Minute zu mehreren Chancen, eine Hereingabe von Lukas Illig wurde vom Wind immer weiter getragen, Michael Edemodu im Tor der Bamberger war jedoch zur Stelle. Nur wenig später war der Schlussmann erneut gefordert: Erst ließ Edemodu einen unangenehmen Distanzschuss prallen, den Nachschuss von Dominik Zehe wehrte der Keeper jedoch stark ab.

DJK nutzt den Wind bedingt

Ohne weitere Höhepunkte ging es in den zweiten Abschnitt, in dem sich die Wildensorger mit Rückenwind mehr Spielanteile erkämpften. Das Team von Mario Bail verpasste es jedoch, aus den besonderen Gegebenheiten Kapital zu schlagen und versuchte es vornehmlich mit harmlosen langen Bällen. So mussten die Großbardorfer kaum eine brenzlige Situation überstehen und konnten ihrerseits Akzente nach vorne setzen. In der 67. Minute prüfte André Rieß wieder Edemodu per Freistoß, den der Torhüter mit einer schönen Flugparade entschärfen konnte. Die Begegnung trudelte allmählich ihrem Ende entgegen, insgesamt auf Augenhöhe war oft der Zufall gefragt, wenn Torgefahr entstehen sollte.

Unglückliche Entstehung

So auch in der Schlussphase, als eine eigentlich ins Toraus fliegende Seitenverlagerung der Gäste durch den Wind erfasst und ins Feld zurückgetragen wurde. Der eingewechselte Pascal Stahl nahm das Leder an der Seitenlinie auf, zog in den Strafraum und brachte den Ball scharf vor das Bamberger Tor, wo der ebenfalls eingewechselte Björn Schönwiesner schon lauerte und den Ball über die Linie drückte (82.).

Von diesem Rückschlag erholte sich Don Bosco nicht mehr, zu harmlos gestalteten sich die Angriffsversuche der Gastgeber, die sich daher knapp geschlagen geben mussten. "Wir verlieren die Partie aufgrund einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft, die Großbardorf stark ausgenutzt hat. Durch die Hereinnahme von Schönwiesner kam nochmal Bewegung ins Offensivspiel der Gäste, gerade nach der Pause haben wir nicht zielstrebig genug gespielt. Die Bedingungen waren sehr schwer, für beide Teams war es kaum möglich, Fußball zu spielen", sagte der enttäuschte Wildensorger Coach Mario Bail nach Spielende.