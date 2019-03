SC Memmelsdorf erobert den Relegationsplatz

Beim letzten Heimspiel in der Volleyball-Regionalliga gelang der ersten Herrenmannschaft des SC Memmelsdorf (8.) der zweite Sieg in Folge. Der 3:1-Erfolg gegen den SC Freising (7.) sicherte dem SCM den Relegationsplatz und brachte das Team aus dem Bamberger Vorort näher an den direkten Ligaverbleib. Man liegt nun nur noch einen Punkt hinter dem SC Freising. Die Entscheidung um direkten Ligaverbleib oder Relegation entscheidet sich am letzten Spieltag im Oberfrankenderby am Samstag um 19.30 Uhr zwischen dem BSV Bayreuth und dem SCM.

Starker Zhenya Nesterov

Trotz verhaltenen Starts überließ Memmelsdorf den Gästen nicht die Führung, Abwehr und Block funktionierten noch nicht so gut. Dennoch lag die Kontrolle in den Händen des SCM. Beide Teams zeigten gute Aufschläge, die die Annahmespieler auf beiden Seiten beschäftigten. Nicht zuletzt waren es die risikoreichen Aufschläge und die durchschlagskräftigen Angriffe von Zhenya Nesterov, die gegen Ende des Satzes dafür sorgten, dass sich der SCM entscheidend absetzte (25:21).

Umgekehrtes Bild im zweiten Durchgang. Die Gastgeber verschliefen den Anfang und gerieten 0:4 in Rückstand, der sich im weiteren Verlauf auf zehn Punkte vergrößerte - 9:19. Ins Spiel griff nun Johannes Kaufmann ein, der sich mit Julian Zachert in der Folge die Arbeit des Libero teilte. Trotz einer Aufholjagd gelang Memmelsdorf die Wende nicht mehr - 20:25.

Die Antwort auf diesen misslungenen Satz folgte zügig. Man erarbeitete sich eine komfortable Führung, die bis zum Schluss verwaltet wurde. Mit dem 25:19 ging Memmelsdorf mit 2:1 in Führung. Der vierte Satz hätte mit 4:0 kaum besser starten können. Doch Freising war schnell wieder dran. Als Antwort legte der SCM fünf Punkte nach und zog mit 13:7 davon. Es kam die Zeit der Diagonalangreifer. Beide Zuspieler bedienten ihre Diagonalangreifer, die nach dem Spiel zu den MVPs gewählt wurden. Die bessere Erfolgsquote verzeichnete Gerald Schlegel auf Seiten des SCM. Dank ihm und der guten Blockarbeit der Mittelblocker Hannes Breuninger und Stefan Maier brachte man das 25:23 zum 3:1-Sieg in trockene Tücher.