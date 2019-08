Rund um die Kirchweih

Seit 58 Jahren ist das Radkriterium fester Bestandteil der Gartenstädter Kirchweih. Am Samstag wird das traditionelle Gartenstadt-Kriterium in Kooperation von Concordia Strullendorf und Bürgerverein Gartenstadt ab 15 Uhr die Zuschauer zur 1,2 Kilometer langen Rennstrecke mit Start und Ziel in der Hauptsmoorstraße locken.

Vom Hobbyfahrer bis zur Elite

In drei Rennen werden sich die Sportler heiße Sprints um Punkte und Prämien liefern. Im Eliterennen müssen sich die Fahrer der Concordia Strulllendorf gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen, wenn sie ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden wollen. Die Fahrer der KT, Elite Amateure und Amateure werden um etwa 16.55 Uhr auf ihre 65 Runden geschickt. Die Teilnahme vom Herrmann Radteam, dem Team Next Level Racing Elite sowie Fahrer aus nah und fern und natürlich vom gastgebenden Verein aus Strullendorf lassen ein spannendes Rennen erwarten.

Senioren machen Auftakt

Im ersten Rennen des Tages starten um 15 Uhr die Seniorenfahrern der Klassen 2/3/4 auf ihre 40 Runden. In acht Punktewertungen müssen die Fahrer ihr Können unter Beweis stellen. Bei den Senioren hoffen die Concorden auf Holger Hauser. Er muss sich jedoch gegen starke Fahrer wie Matthias Lastowsky aus Wendelstein sowie die Fahrer aus Bad Homburg, Prien und Frankfurt durchsetzen.

Um 16 Uhr gehen dann alle Hobbyfahrer ab Jahrgang 2004 und älter auf die Strecke und absolvieren 15 Runden.

Wie jedes Jahr wird einmal mehr das Bobbycar-Rennen der Publikumsmagnet sein, das immer wieder viele Zuschauer an die Rennstrecke lockt. Da werden die kleinen Hobbypiloten auf ihren vier Rädern frenetisch angefeuert, die Kleinen werden sich 200 Meter lang richtig anstrengen, um als Erster über die Ziellinie zu rollen.

Start dieses Einlagerennens ist vor dem Hauptrennen um etwa 16.35 Uhr.

tf Anmeldung: Hobbyfahrer können sich noch kurzfristig für das Rennen um 16 Uhr anmelden, entweder unter Telefon 0172/8334400 oder bis spätestens eine Stunde vor dem Start bei der Nummernausgabe bei Start und Ziel in der Hauptsmoorstraße.