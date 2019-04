Rückschlag trotz Aufholjagd für Melkendorf

Nach der 1:6-Heimschlappe zum Saisonauftakt gegen den als Meister der A-Klasse 2 feststehenden ASV Hollfeld startete der SC Melkendorf mit fünf Siegen und sechs Unentschieden vielversprechend in die weitere Saison. Die Mannschaft von Trainer Kurt Dorbert war nach zwölf Partien Tabellenvierter. Die drei ersten Spiele nach der Winterpause endeten allesamt unentschieden. "Leider kamen wir dann am Ostermontag nach einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen gegen den bis dahin punktgleichen SC Neuhaus zu Hause mit 0:5 böse unter die Räder. Damit hat sich unsere Elf vielleicht bereits aus dem spannenden Rennen um Platz 2 verabschiedet", sagte Christian Wolf, Vorsitzender und Abteilungsleiter in Personalunion.

Dennoch zeigte sich der Melkendorfer mit dem Verlauf im Wesentlichen zufrieden. "Vorrangig geht es für unsere junge Mannschaft auch zukünftig darum, das Team weiter zu entwickeln und in seiner bisherigen Zusammensetzung zu erhalten", sagt Wolf weiter. Er lobte zugleich die gute drei Jahre geleistete Arbeit von Coach Kurt Dorbert. Ebenso wie beim FV Giech gibt es auch in Melkendorf ab der kommenden Punkterunde einen Trainerwechsel.

FV Giech hofft auf Sportgericht

Im Kampf um die Aufstiegsrelegation liegt der letztjährige Absteiger FV Giech weiter günstig im Rennen. Mit einem starken Schlussspurt vor der winterlichen Zwangspause haben sich die "Grün-Weißen" zu einem ernsthaften Anwärter für diese Position emporgearbeitet. Vorher hatte die Truppe von Trainer Jörg Wudi im Spätsommer eine schwache Phase mit fünf Niederlagen in sechs Partien. Top-Torschütze ist mit 17 Treffern der 20-jährige Ralf Stöcklein, der vor drei Jahren von den U19-Junioren des FC Eintracht Bamberg kam.

Trainer Wudi wünscht sich von seinen Jungs als Abschiedsgeschenk den Aufstieg in die Kreisklasse. Die letzte Partie der Giecher gegen Freienfels/Krögelstein endete mit einen Eklat. Kurz vor Schluss haben die Gäste beim 2:2 geschlossen das Feld verlassen. Sie fühlten sich von Schiedsrichter-Entscheidungen extrem benachteiligt. Über eine Wertung und etwaige Strafen für Freienfels muss nun das Kreissportgericht entscheiden.

SC Melkendorf - FV Giech 2:2

Zunächst hatte Melkendorf etwas mehr Spielanteile, aber die Giecher waren mit ihren schnellen Sturmspitzen und bei Standards gefährlich. Alexander Schmittschmitt hatte eine gute Möglichkeit, um sein Team in Führung zu bringen, doch sein Schuss vom Strafraumeck ging knapp am Pfosten vorbei. Kurz darauf wurde der Melkendorfer Johannes Stieg im Strafraum gefoult, aber der Pfiff des ansonsten souverän leitenden Unparteiischen Rainer Beck blieb aus. Ralf Stöcklein verlängerte in der 19. Minute einen aus dem Halbfeld getretenen Freistoß per Kopfball zur Gästeführung.

Der zweite Giecher Treffer resultierte neun Minuten später ebenfalls aus einem wuchtigen Kopfstoß von Bastian Felber nach einem Eckball. Die Hausherren kämpften aber unverdrossen weiter, doch glückte bis zum Pausenpfiff der mehrfach mögliche Anschlusstreffer nicht.

Die Gastgeber legten in der zweiten Halbzeit mächtig zu, forcierten ihr Angriffsspiel und ließen kaum noch Giecher Chancen zu. Mit zunehmender Dauer kamen die Gäste immer mehr in Bedrängnis. Ihr Torwart Kai Dippold lenkte in der 71. Minute einen von Philipp Schwindel scharf getretenen Freistoß mit einer Glanzparade über die Querlatte. Acht Minuten später wurden die Angriffsbemühungen des SCM belohnt. Der nach der Pause eingewechselte Paul Nikiforow markierte den 1:2-Anschlusstreffer. Als wenig später der Gästeakteur Markus Fleischmann nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste, warf der SCM alles nach vorne. Wenige Sekunden vor Beendigung der vierminütigen Nachspielzeit bekam die Heimelf einen Freistoß zugesprochen. Bei dieser letzten Aktion brachte Philipp Schwindl die Kugel hoch in den Strafraum. Louis Kadoch fiel nach einer Kopfballabwehr der Gäste das Leder vor die Füße und er schoss zum viel umjubelten 2:2-Ausgleichstreffer ein. Die Partie wurde im Anschluss daran gar nicht mehr angepfiffen. "Aufgrund der Leistungssteigerung meiner Mannschaft wäre in der zweiten Halbzeit sogar ein Sieg für uns verdient gewesen", sagte der Melkendorfer Trainer Kurt Dorbert nach dem Spiel.

SC Melkendorf Behr - Lorenz, T. Neundörfer, S. Götz, J. Schwindl, Kadoch, P. Dippold, Steinmetz, P. Schwindl, Hofmann, Steg (46. Nikiforow), (68. Eismann)

FV Giech Dippold - Diederichs, Seelmann, Gries, M. Fleischmann, Roth, Felsch, Schmittschmitt, D. Stretz, R. Stöcklein, Schmitt (71. Felber), (84. I. Förtsch), (90 + 2 Britschock)

SR Rainer Beck (Mürsbach)

Zuschauer 81

Tore 0:1 R. Stöcklein (19.), 0:2 Felber (28.), 1:2 Nikiforow (79.), 2:2 Kadoch (90 + 4)

Gelbe Karten P. Dippold, Kadoch, Hofmann / Roth

Gelb-Rote Karte - / M. Fleischmann (84.)