Rollen sind klar verteilt

Vor dem 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West hat der Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg, der den SV Dörfleins (Platz 15) erwartet, einen Sieben-Punkte-Vorsprung vor dem FC Coburg. Der Zweitplatzierte ist beim TSV Breitengüßbach (9.) zu Gast. Derbycharakter haben die Partien SV Merkendorf (8.) gegen den TSV Ebensfeld (12.) und DJK Bamberg II (3.) gegen den TSV Schammelsdorf (7.).



FC Eintracht Bamberg -

SV Dörfleins

"Ich hätte eigentlich alle elf Mann auswechseln müssen", sagt FCE-Trainer Michael Hutzler, der in Oberhaid nach einer halben Stunde zwei Wechsel vornahm. Mit 0:2 im Rückstand, drehten die Bamberger mit viel Moral dieses Derby und gewannen noch mit 3:2. Auf Gegenwehr werden die Hausherren auch am Samstag treffen. Doch ob die Qualität der Dörfleinser reicht, um den Tabellenführer in Verlegenheit zu bringen, ist eine ganz andere Frage. Die Schützlinge von SV-Trainer Mario Herrmannsdörfer werden spielerisch nicht mithalten können, sich aber an das Hinspiel erinnern. Dort rangen sie dem hohen Favoriten ein 0:0 ab.

Der FCE kann unterdessen auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Maximilian Großmann und Marc Reischmann setzen. Die beiden Leistungsträger haben ihren Vertrag beim Tabellenführer verlängert. Großmann, mit 29 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga, geht damit in seine dritte Saison beim FCE. "Beide sind vorbildliche Spieler in unserer Mannschaft. Daher bin ich überglücklich, dass wir sie halten konnten", meint FCE-Trainer Hutzler.



DJK Bamberg II -

TSV Schammelsdorf

Es gibt nicht viele Teams, die sowohl mit dem Aufstieg als auch mit dem Abstieg so gut wie nichts mehr zu tun haben. Dies trifft auf die DJK Bamberg II zu. Die Bayernliga-"Zweite" hat mit 42 Punkten ihr Schäflein im Trockenen. Nun gilt es für Trainer Jupp Nagel, neue Motivationsziele auszumachen. Das sollte bei den jungen, talentierten Spielern aus Wildensorg nicht so schwer fallen, da diese sich für die Bayernliga-Mannschaft empfehlen können. Die Schammelsdorfer sind auf einem sehr guten Weg, brauchen aber noch einige Punkte zum Klassenerhalt. So wird die routinierte Truppe von TSV-Spielertrainer Dominik Kauder mit der ihr eigenen Taktik, die sie gerade gegen spielstarke Gegner anwendet, versuchen, dem Gegner Paroli zu bieten. (Hinspiel: 4:0)



SV Merkendorf -

TSV Ebensfeld

Die Serie bei den Merkendorfern geht weiter. Die Akteure von Trainer Stephan Essig sind zwar in diesem Jahr weiter ungeschlagen, doch derzeit der Remis-Spezialist. Fünf Unentschieden in Folge sind es nun, wobei der SV mit dem 2:2 jüngst gegen die SpVgg Ebing gut leben kann. "Wir sind nach einem 0:2 zurückgekommen, dies zeigt, dass bei der Mannschaft viel Moral und Zusammenhalt herrscht", sagt Essig. Die Ebensfelder haben einen ähnlich guten Start hingelegt und sich durch acht Zähler aus vier Partien mit jeweils ansprechenden Leistungen zurückgemeldet. Doch die Akteure von TSV-Coach Klaus Gunreben sind noch lange nicht aus dem Schneider. Neun Punkte liegen die Hausherren vor ihrem Gegner, doch derzeit befinden sich wohl beide auf Augenhöhe. (Hinspiel: 2:0)



TSV Breitengüßbach -

FC Coburg

Eine reizvolle Aufgabe stellt für die Breitengüßbacher das Spiel gegen den Zweiten aus Coburg dar. Gegen den Aufstiegsaspiranten wird TSV-Trainer Roman Herl trotz Heimvorteils seine Mannschaft wohl wesentlich defensiver einstellen als gegen Gegner auf Augenhöhe. Doch die Hausherren werden selbstbewusst in diese Partie gehen, gestärkt durch den 2:0-Sieg beim TSV Meeder. Die Gäste treten mit torgefährlichen Stürmern und bei 27 Gegentoren mit der besten Defensive der Liga an. So wird die ebenfalls gute Abwehr der Güßbacher einen Glanztag abrufen müssen. Können Mayer, Herl & Co. vorn ihre sicher nicht vielen Chancen erfolgreich abschließen, triumphiert vielleicht sogar der Außenseiter. (Hinspiel: 2:3)



Bosporus Coburg -

SpVgg Ebing

"Dies war sehr bitter", meinte der Ebinger Trainer Heiner Dumpert nach dem 2:2 beim SV Merkendorf am Mittwoch. Bitter deshalb, weil die SpVgg eine 2:0-Führung nicht über die Runden brachte. Doch die Leistung stimmte. In der Defensive gut stehen und vorne Nadelstiche setzen, dies dürfte am Sonntag die Spielausrichtung der Gäste sein gegen einen Gegner, der noch die Relegationsplätze erreichen will. Mit einem Sieg würden die Ebinger einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. (Hinspiel: 0:6)



TSV Mönchröden -

SV Würgau

Mit einem Gefühl, das der Aufsteiger aus Würgau bisher nicht kannte, geht der SV dieses sehr schwere Spiel an. Den Sperber-Schützlingen gelang ein völlig überraschendes Erfolgserlebnis, als sie beim FC Mitwitz mit 2:0 gewannen. Dadurch sind die Relegationsränge wieder in Reichweite. Der TSV Mönchröden aber wird das Schlusslicht nun auf keinen Fall unterschätzen. Zudem befinden sich die "Mönche" in einer guten spielerischen Verfassung. Mehr als die Außenseiterrolle kann den Gästen auch nach deren erstem Auswärts-"Dreier" deshalb nicht zugestanden werden. (Hinspiel: 1:0)



FC Mitwitz - FC Oberhaid

Beim FC Mitwitz treffen die Oberhaider auf einen Gegner, der, lange Zeit zu Hause ungeschlagen, zwei Heimniederlagen in Folge quittieren musste. Dies bedeutet aber für die Stretz-Schützlinge, dass sie gegen einen FCM antreten, der nun mit aller Macht zu Hause wieder punkten will, aber dennoch verunsichert sein kann. Die Gäste werden wie bei der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den FC Eintracht Bamberg eine starke Mannschaftsleistung abrufen müssen (Hinspiel 0:4)





Das Programm

Bezirksliga West

Samstag, 14. April, 16 Uhr:

Lettenreuth - TSV Meeder

FCE Bamberg - SV Dörfleins

FC Mitwitz - FC Oberhaid

TSV Mönchröden - SV Würgau

Sonntag, 15. April, 15 Uhr:

TSV Breitengüßb. - FC Coburg

SV Merkendorf - TSV Ebensfeld

16 Uhr:

Bosp. Coburg - SpVgg Ebing

17 Uhr:

DJK Bamberg II - Schammelsd.