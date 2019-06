Quidditch im Selbstversuch: Wenn aus Fantasie Realität wird

Ich bin verwirrt. Und das nicht, weil ich eine etwa einen Meter lange Kunststoffstange als Besenersatz zwischen den Beinen halten muss. Nach den ersten Wurfübungen habe ich mich daran gewöhnt, dass ich nur eine Hand frei habe. Und diese greift gerade einen Volleyball.

Und nun? Was muss ich als Jäger tun? "Vorsicht, Treiber", schreit ein Teamkollege. Kurz drauf trifft mich ein Völkerball. Ich muss den Angriff abbrechen und zurück zu meinen Toren laufen, erst danach darf ich wieder aktiv ins Spiel eingreifen. Im realen Leben ist die Harry-Potter-Sportart Quidditch ganz schön verrückt.

"Es passiert so viel gleichzeitig", sagt Lucia Boll von den Bamberg Kelpies, bei denen ich mein erstes Quidditch-Training absolviere. "Es finden eigentlich drei Spiele auf einmal statt, deswegen macht es ja auch so Spaß." Teamkollege Andreas Knecht ergänzt: "Die Teamdynamik ist in dieser Form einzigartig. Vom klassischen Passspiel über das Laufspiel bis hin zum Vollkontaktsport ist alles dabei." Oder in Sportarten gesprochen: Quidditch ist eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby.

Fünf Bälle im Spiel

Und genau das macht es so knifflig. Es ist nicht nur ein Ball im Spiel, sondern fünf. Der Quaffel (Volleyball), drei Klatscher (Völkerbälle) und der Schnatz (Tennisball). Zudem gibt es pro siebenköpfigem Team vier Positionen mit unterschiedlichen Aufgaben: Jäger, Hüter, Treiber, Sucher. Die Spieler tummeln sich auf einem Spielfeld, das so groß ist wie ein halber Fußballplatz. An den Grundlinien stehen je drei Tore - oder besser Ringe, in die der Quaffel geworfen werden muss.

Dickes Regelbuch

So weit so gut - wäre da nicht noch ein Regelwerk, das auf der Homepage der International Quidditch Association (IQA) 137 PDF-Seiten umfasst. "Aber eigentlich ist es ganz einfach", sagt Boll. "Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt." Zehn Punkte bringt ein durch die Ringe geworfener Quaffel, 30 ein gefangener Schnatz. Sobald der in einer Socke verpackte Tennisball vom Hosenbund des unparteiischen Schnatz-Läufers gerissen wurde, ist das Spiel beendet.

Der erste Glücksmoment

Mittlerweile sind etwa 15 Minuten seit meiner ersten planlosen Angriffsaktion vergangen. Ich fange einen Angriff der Gegner ab, vier schnelle Pässe und mein abschließender Wurf findet sein Ziel. Jubel bricht aus - bei mir zum großen Teil auch wegen der anschließenden Trinkpause. Das Tempo ist extrem hoch. Angriff und Verteidigung wechseln sich ständig ab. Auch im Gerangel um den Ball gilt es, sich durchzusetzen. Hinzu kommen die Zusatzspurts zum eigenen Tor nach Abwürfen mit dem Klatscher. Obwohl Spurts auf mich nicht zutreffen: Es ist eher ein Traben - die schlechte Kondition macht sich bemerkbar.

Harry Potter ist Fluch und Segen

"Laufen ist eben doch anstrengender als fliegen", zieht eine Teamkollegin den Vergleich zum Quidditch in den Harry-Potter-Romanen. Doch die Bücher und das von der Autorin Joanne K. Rowling geschaffene Fantasie-Universum sind für die realen Spieler Fluch und Segen. Einerseits kommen die meisten Spieler über Harry Potter zum Quidditch, anderseits macht die Fantasy-Welt den Weg zur ernst genommenen Sportart steiniger.

"Wir werden noch häufig belächelt und müssen Aufklärungsarbeit leisten", sagt Boll. Dabei ist das reale Spiel bis auf einige Begriffe und die Besen als Hommage an die literarische Vorlage im Jahr 2005 von US-Studenten neu entwickelt worden. "In fast jedem High-School-Film wird Football gespielt. Aber trotzdem denkt niemand bei Football an High-School-Filme", sagt Knecht. "Ähnlich wünsche ich mir es für Quidditch. Wir müssen uns eben noch etablieren." Doch mit der IQA, die die Infrastruktur ständig verbessere, sei man auf einem guten Weg.

Auf einem guten Weg bin auch ich. Das nächste Trainingsspiel hilft, die Sportart noch besser zu verstehen. Ich bin nun Treiber. Mein Ziel: Teamkollegen bei Ballbesitz beschützen und Gegner mit gezielten Würfen zeitweise aus dem Spiel nehmen. Mein Erfolg: mangelhaft. Ich laufe eigentlich nur verworfenen Bällen hinterher. Schnell wird klar, wie viel Taktik in diesem Sport steckt. Ein guter Treiber kann das Spiel stark beeinflussen. Er muss auf Ballhöhe sein, das komplette Spielfeld im Blick haben und bei jedem Spielzug blitzschnell Entscheidungen im Sinne seiner Mannschaft treffen. Dieser Teamgedanke ist ein weiterer positiver Aspekt des Quidditch. Die Mannschaft muss funktionieren, ein Einzelkämpfer wird schnell resignieren.

Völlig erschöpft, aber begeistert

Und so bin ich nach eineinhalb Stunden Training nicht nur erschöpft, sondern auch begeistert. Ich bin nicht auf Harry-Potter-Freaks getroffen, die ihrem Fantasie-Vorbild möglichst nahe kommen wollen und in Zauberer-Uniform auf Besen herumhüpfen. Ich habe Sportbegeisterte kennengelernt, die gemeinsam einem Hobby nachgehen. Und dieses hat es in sich: dynamisch, komplex, laufintensiv, teamorientiert, taktikgeprägt - und nach einer kurzen Zeit auch nicht mehr verwirrend.

Europameisterschaft in Bamberg

Die Quidditch-Europameisterschaft steigt am Wochenende in Bamberg. 20 Nationalteams kämpfen im Fuchs-Park-Stadion um den Titel.

Das deutsche Team rechnet sich Chancen auf eine Medaille aus. Zuletzt hat es sich unter den Top 5 Europas etabliert. Dafür sprechen Platz 7 bei der WM 2018 und Rang 5 bei der EM 2017. Den Titel schnappte sich Großbritannien mit einem Finalsieg gegen Frankreich - diese beiden Nationen sind auch in Bamberg heiße Anwärter auf Gold. Deutschland misst sich in Gruppe C mit Belgien, Österreich, Schottland und Auftaktgegner Schweiz. Das Turnier startet am Samstag um 9 Uhr, bis zu fünf Partien werden zeitgleich ausgetragen. Deutschland tritt erstmals um 10 Uhr an. Der Tag endet mit den 18-Uhr-Spielen. Am Sonntag beginnen die Platzierungsspiele ebenfalls um 9 Uhr, Höhepunkt wird ab 18 Uhr das Finale.

"Die Zuschauerzahl lässt sich schwer vorhersagen", sagt die EM-Pressebeauftragte Henriette Schreurs. "Aber wir hoffen, dass wir an die Zahlen der WM 2016 in Frankfurt anknüpfen können." Damals nutzten mehrere tausend Zuschauer die Gelegenheit, reales Quidditch auf höchstem Niveau zu sehen. Zehntausende weitere verfolgten das Turnier im Livestream. Auch dieses Mal gibt es auf der Internet-Plattform Youtube Live-Übertragungen.

Das sind die Bamberg Kelpies

Die Bamberg Kelpies haben sich im August 2016 gegründet und nach einem Fabelwesen aus der keltischen Mythologie benannt. Der große pferdartige Wasserdrache kommt auch im Harry-Potter-Universum vor. Die Bamberger Quidditch-Mannschaft ist eine Abteilung des FC Eintracht und setzt sich hauptsächlich aus Studenten zusammen.

Das Team nimmt (noch) nicht am Ligabetrieb teil. "Dazu müssten wir mehr Spieler haben, die regelmäßig dabei sind", sagt Kelpie-Spielerin Lucia Boll. 14 Spieler sind aktuell in der Abteilung gemeldet.

"Wir freuen uns über jeden, den wir für unsere Sportart begeistern können", sagt Boll. "Einfach vorbeikommen und mitmachen." Die Kelpies trainieren montags (20 bis 21.30 Uhr) auf dem Kunstrasen im Sportpark und mittwochs (18.30 bis 20 Uhr) auf dem Uni-Sportgelände im Volkspark. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Kelpies oder per Mail an quidditchbamberg@outlook.com