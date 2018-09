Pokalpartie gegen Ludwigsburg erste Bewährungsprobe für DJK Don Bosco

Kein Wort des Jammerns hat sich Konstantin Hammerl entlocken lassen. Der Trainer der Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg nimmt die Gegebenheiten, wie sie sind, und reagiert darauf. Neuzugang Branka Lukovic hat sich den linken Arm gebrochen, und am Sonntag (17 Uhr) geht es in der Halle an der Ohmstraße im Pokal gegen die BSG Ludwigsburg. Punkt.

Das Heimspiel gegen den Aufsteiger und Liga-Konkurrenten ist die erste Bewährungsprobe, ehe es am Sonntag, 30. September, um 16 Uhr bei der SG Weiterstadt in der 2. Liga Südwest erstmals wieder um Punkte geht. Ihre Heimpremiere in Sachen Punktspiel feiert die DJK in der Stauffenberghalle am Mittwoch, 3. Oktober, um 18.30 Uhr gegen den TSV Towers Speyer-Schifferstadt.

Mit einer Wildcard versehen, hat sich die BSG Ludwigsburg, der Bamberger Pokalgast, in der 2. Liga zurückgemeldet, aus der sie sich vor sieben Jahren freiwillig zurückgezogen hatte. DJK-Coach Hammerl warnt: "Es wäre fatal, die BSG an ihrem siebten Platz letzte Saison in der Regionalliga zu messen. Viele erfahrene Spielerinnen aus der aufgelösten zweiten Mannschaft von Keltern sind nach Ludwigsburg gekommen. Dazu hat die BSG eine robuste Kanadierin verpflichtet." Ihren letzten Test haben die Bambergerinnen mit 76:55 beim Regionalligisten in Jena gewonnen. Hammerl: "Wir haben schlecht verteidigt und waren gut in der Offensive." Nicht zuletzt wegen des Lukovic-Ausfalls ist die 17-jährige Alina Hering für die 2. Liga gemeldet worden.