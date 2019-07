Patrick Heckmann wechselt nach Ulm

Patrick Heckmann geht künftig für Ratiopharm Ulm auf Korbjagd. Dies teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 27-Jährige erhält bei den Schwaben einen Zweijahresvertrag. In den vergangenen vier Spielzeiten hatte Heckmann das Trikot von Brose Bamberg getragen und war mit den Oberfranken zweimal deutscher Meister geworden. Nach dem Ende der abgelaufenen Saison hatten die Bamberger den Vertrag mit dem Nationalspieler aufgelöst. "In Ulm will ich mir beweisen, dass ich noch so spielen kann, wie ich das selbst von mir erwarte", nannte Heckmann einen der Wechselgründe. Ein weiterer ist: "Ich freue mich darauf, wieder im Eurocup zu spielen. Das ist ganz klar der zweitbeste europäische Wettbewerb. Es hat sich für mich einfach richtig angefühlt und ich glaube, dass ich mich hier in den nächsten zwei Jahren weiterentwickeln kann."

Zweijahresvertrag für Andi Obst

Mit Andi Obst haben die Ulmer einen weiteren früheren Bamberger unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Flügelspieler kommt vom spanischen Klub Monbus Obradoiro und erhielt ebenfalls einen Zweijahresvertrag. "Ich freue mich wahnsinnig auf die Herausforderung in Ulm und die Möglichkeit, im Eurocup spielen zu können", sagte Obst.red