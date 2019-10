Obasohan steht vor Wechsel zu Brose Bamberg

Der Basketball-Bundesligist hat einen Ersatz für den ausgemusterten Spanier Aleix Font, der für nicht bundesliga-tauglich befunden wurde, gefunden. Retin Obasohan soll künftig für den neunfachen deutschen Meister auf Korbjagd. Der 26 Jahre alte Combo-Guard absolviert derzeit die medizinischen Checks in Bamberg, ein Vertrag ist aber noch nicht unterschrieben.

Obasohan ist in Deutschland kein Unbekannter. In der Saison 2017/18 spielte der Belgier mit nigerianischen Wurzeln für die Rockets Gotha und kam im Schnitt auf 13,6 Punkte, 4,9 Rebounds und 3,6 Assists. In der vergangenen Saison legte das 1,91 Meter große und 95 Kilogramm schwere Kraftpaket im NBA-Unterbau G-League für die Northern Arizona Suns 12,1 Punkte, 3,6 Rebounds und 5,3 Assists auf.