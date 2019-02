Nur Sieg zählt für die Bambergerinnen im Heimspiel gegen die SG Weiterstadt

Kein geruhsamer Rundenausklang für die Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg (2.) in der 2. Liga Süd: Die Mannschaft von Trainer Konstantin Hammerl braucht an diesem Samstag (18 Uhr) in der Graf-Stauffenberg-Halle einen Heimsieg über die SG Weiterstadt (7.), dann hat sie die Teilnahme an den Play-offs um die Meisterschaft sicher. Folgt ein Erfolg gegen die TS Jahn München (3.) im Heimspiel am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr, dann ist nach jetzigem Stand auch der zweite Platz verteidigt.

Die Niederlagen in Schwabach und jüngst Speyer im neuen Jahr haben der DJK ein spannendes Ende der Punkterunde beschert. Zu unterschätzen sind nun die Weiterstadter Basketballerinnen auch nicht, hart ringen mussten die Bambergerinnen um ihren 62:60-Auswärtssieg in der Vorrunde. Die DJK führte nach drei Vierteln mit 51:40, lag dann mit 56:60 zurück, ehe DaJonee Ha le und Branka Lukovic das 62:60 perfekt machten.

Magdalena Landwehr fehlt

Erst im neuen Jahr reagierten die SG-Verantwortlichen auf den Ausfall ihrer 1,90 Meter großen Kanadierin Kaylee Kilpatrick (Achillessehnenriss), die in dieser Runde ohne Einsatz blieb. Die neue, 1,80 Meter große Amerikanerin Kylee Ann Smith (24) hat eingeschlagen: In ihren fünf Spielen (drei Siege) für die SGW bisher kam sie durchschnittlich auf 21,6 Punkte und 9,4 Rebounds. Neben den weiteren Leistungsträgerinnen Christina Krick (15,1/5,2), Saskia Gießelbach (10,5/3,7) und Melissa Kolb (7,3/6,8) bringen die Südhessinnen Tanja Lehnert mit, die sich an alter Wirkungsstätte sicher beweisen möchte.

Für DJK-Coach Hammerl ist die SG Weiterstadt "gemeinsam mit Schwabach das Team der Stunde. Weiterstadt hat sich seit dem Hinspiel deutlich positiv verändert." Jede Sekunde im Spiel zähle nun für sein Team, "es gibt keine zweite Chance mehr. Wir wollen nicht mehr 40 Minuten lang wie ein Hase vor der Schlange davonlaufen!" Ihren Mut muss die an der Schulter verletzte Magdalena Landwehr in der "Blauen" diesmal von der Bank aus einbringen.

U18-Basketballerinnen empfangen Ludwigsburg

Die U18-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg starten in die Play-offs der Mädchen-Bundesliga (WNBL). Im Achtelfinale der deutschen Meisterschaft hat die Mannschaft von Trainer Konni Weiß an diesem Sonntag (15 Uhr) die BSG Basket Ludwigsburg in der Gereuther Baskidhall zu Gast. Ein seltener Vergleich unter vier punktgleichen Teams in der starken Gruppe Mitte der WNBL führte die DJK auf Platz 1 in der Vorrunde. Im Achtelfinale, das nach dem Modus "best-of-three" ausgespielt wird, kommt der Gegner aus Ludwigsburg. Die BSG mit ihrer Topspielerin Selma Yesilova belegte in der Gruppe Süd Platz 4 mit vier Siegen und sechs Niederlagen. Mit Magdalena Landwehr fehlt der DJK wegen einer Schulterverletzung eine wichtige Kraft noch längere Zeit. Die Jugend-Nationalspielerin schaffte es, die Bamberger Talente in vielen Spielen zu tragen und anzuführen. Coach Weiß sagt: "Ein schwerer Verlust, aber umso mehr Motivation, als Team diese Lücke zu schließen und für sie die Siege zu holen." Die Play-offs nun würden "durch viel Herz und Kampfgeist" entschieden, was die DJK-Spielerinnen bereits mehrfach bewiesen hätten.