Nur Remis in Friesen: SV Memmelsdorf zu schwankend

Einen Punkt mitgenommen, aber nicht ganz den eigenen Erwartungen entsprochen - so das Fazit aus Sicht des SV Memmelsdorf nach dem 1:1 in der Landesliga Nordost beim SV Friesen.

Ohne Nikiforow, Leim, Weber und Römer und mit nur drei Auswechslern war der SV nach seinem deutlichen 6:1-Sieg in Selbitz nach Friesen gereist. Das Selbstbewusstsein war durch die gute zweite Hälfte in Selbitz durchaus groß, man wollte unbedingt einen Dreier. Schon von der ersten Minute an war aber klar, dass auf dem kleinen, unebenen Platz schöne Spielzüge eher Mangelware sein würden.

Das Spiel war noch gar nicht in vollem Gange, als die Friesener völlig überraschend das 1:0 erzielten. Abstimmungsprobleme zwischen Torwart Schuberth und Innenverteidiger Krüger führten zum Führungstreffer der Heimelf durch Brandt. Auch in der Folge gelang es dem SVM nicht, Stabilität in das Spiel zu bekommen. Die Heimelf presste die Gäste ein ums andere Mal in die eigene Hälfte, viele Passungenauigkeiten brachten die Memmelsdorfer in der Defensive in Probleme. Offensiv traten Wernsdorfer und Co. in den ersten 45 Minuten nur einmal in Erscheinung, als er Kapitän Schwinn bediente, der jedoch deutlich verzog.

In der zweiten Spielhälfte heizte sich die Stimmung auf dem Platz zusehends auf, weil das Schiedrichtergespann durch fragwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten auf und neben dem Platz für Unmut sorgte. Memmelsdorf war nach dem Seitenwechsel jedoch die spielbestimmende Mannschaft. In der 55. Minute hatte erst Saal, dann Wernsdorfer eine Chance. In der 57. Minute flankte Hörnes in den Strafraum, wo Sperlein einen Hauch zu spät kam. Keine drei Minuten später zog Sperlein nach einem Zuspiel von Wernsdorfer ab, verzog aber knapp. Die 71. Minute brachte den längst verdienten Ausgleich für den SVM: Schwinn, der offensiv wie defensiv hervorragende Arbeit leistete, flankte auf Saal, der per Kopf das 1:1 erzielte. Die Gäste waren dem Sieg jetzt wesentlich näher, doch das 2:1 sollte trotz vehementem Anlaufens nicht mehr gelingen.

Für Friesen bedeutet das Remis einen Schritt in Richtung Klassenerhalt, Memmelsdorf kann sowieso entspannt in die restlichen Partien gehen.

Friesen: Wolf - Fa. Müller, Lindner, Nützel, Brandt, Altwasser, Sesselmann, Fe. Müller (74. Aust), Daumann (77. Schülein), Kunz, Firnschild / Memmelsdorf: Schuberth - Krüger, Schneider, Müller, Schäfer, Wernsdorfer, Saal (90. Dayan), Hörnes, Schwinn (82. Sowinski), Sperlein, Kamm (46. Hoffmann) / SR: Marina Bachmann / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 Brandt (2.), 1:1 Saal (71.) / Gelbe Karten: Daumann, Schülein / Kamm, Schwinn, Sowinski

mü