Nochmals ein Glanzlicht in der "Blauen": Die DJK-Damen im Finale

Ab dem 1. April geht nichts mehr. Dann sollen bis Ende 2020 rund 5,3 Millionen Euro verbaut werden, um die mehr als 40 Jahre alte Graf-Stauffenberg-Halle in zeitgemäße Form zu bringen. So lange müssen die Sportler und Schüler draußen bleiben. Etliche internationale, nationale und regionale Höhepunkte haben die Zuschauer vornehmlich im Basketball in der altehrwürdigen "Blauen" erlebt.

Spiel 1 ist ein Heimspiel

Vor der Sanierungspause steht am Sonntag, 31. März, um 15 Uhr nochmals ein Glanzlicht an: das erste Spiel um die Meisterschaft in der 2. Liga Süd zwischen den Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg und den BasCats des USC Heidelberg.

Die weiteren Termine: Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, und Sonntag, 7. April, 14 Uhr (falls dritte Partie in der "Best-of-three"-Serie nötig) - dann jeweils in Heidelberg.

Einvernehmlich einigten sich beide Vereine auf diese Ansetzungen. Die Heidelbergerinnen hoffen offensichtlich darauf, die Meisterschaft in ihrer ISSW-700-Halle feiern zu können. Vor zwei Jahren machten sie in Bamberg den Bundesliga-Aufstieg perfekt.