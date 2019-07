Nikos Zisis wechselt nach Badalona

Nikos Zisis setzt seine Karriere bei Juventut Badalona fort. Der griechische Basketball-Star unterschrieb beim spanischen Eurocup-Teilnehmer einen Zweijahresvertrag und geht damit im Herbst in seine 20. Profisaison. In den vergangenen vier Jahren hatte der 35-Jährige das Trikot von Brose Bamberg getragen. Mit den Oberfranken gewann er zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege. Nach Ablauf der vergangenen Saison, in der Zisis die Bamberger mit seinem Dreier im Finale gegen Alba Berlin kurz vor der Schlusssirene zum insgesamt sechsten Cupsieg geworfen hatte, konnten sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Mit seinem Wechsel nach Badalona spielt Zisis künftig zum zweiten Mal in der spanischen Liga. In der Saison 2012/13 war er für Bilbao Basket auf Korbjagd gegangen. Badalona scheiterte in der vergangenen Saison im Viertelfinale um die spanische Meisterschaft am FC Barcelona.red