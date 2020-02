Neue Innenverteidiger: Kettler geht zum FCE, Leim zur DJK

Dem FC Eintracht Bamberg ist ein Transferkracher für die neue Saison gelungen: Christopher Kettler, derzeit noch in Diensten des Stadtrivalen DJK Don Bosco, kehrt im Sommer zu seinem Heimatverein zurück und soll der Defensive der Domreiter noch mehr Stabilität verleihen.

Kettler zählt zu den stärksten Innenverteidigern der Bayernliga Nord und hat beim Tabellensechsten am Mittwochabend unterschrieben.

Der 27-Jährige durchlief - wie die kürzlich gemeldeten Neuzugänge Timo Strohmer und Jan Griebel - ebenfalls die FCE-Talentschmiede, schaffte den Sprung in den Regionalligakader und lief zwischen 2012 und 2015 in der 4. Liga insgesamt 40 Mal im FCE-Trikot auf. Im Juli 2015 wechselte er dann zur DJK in die Bayernliga, wo er seitdem zu den Leistungsträgern zählt. Kettler ist bei Standardsituationen enorm kopfballstark und erzielte als Verteidiger in seiner Karriere bisher 22 Treffer.

"Ich habe beim FC Eintracht das Fußballspielen gelernt, deshalb ist es klar, dass ich einen besonderen Bezug zu diesem Verein habe. Insofern ist es schön, wieder zu Hause zu sein. Außerdem brauche ich eine neue Herausforderung und will mal wieder was Neues machen." Auf seine künftigen Einsätze für die Domreiter freut sich der Innenverteidiger bereits: "Ich kenne beim FCE noch ein paar klasse Leute von früher, insofern ist es schön, diese alle wiederzusehen und mit ihnen zu arbeiten. Tradition und Nostalgie schwingen hier natürlich auch ein bisschen mit: Ich erinnere mich gerne an Spiele gegen den FC Bayern München II, als das Stadion voll war. Das waren ganz besondere Momente."

Hutzler: "Mein Wunschspieler"

Trainer Michael Hutzler ist stolz, diesen "ganz besonderen Rückkehrer" ab Sommer in seinem Team zu wissen. "Es freut mich sehr, dass wir uns einen Hochkaräter geangelt haben. Nach den bisher sehr offensiven Verpflichtungen von Tobi Ulbricht, Nik Görtler und Steffen Müller kommt jetzt mal wieder ein in der Defensive erfahrener ehemaliger FCEler zurück. Ich bin mit der Verpflichtung mehr als zufrieden und freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Christopher ist mein Wunschspieler für die neue Saison ", betont Hutzler.

Dominic Leim geht zur DJK Don Bosco Bamberg

Die DJK Don Bosco hat auf den Abgang von Christopher Kettler zur neuen Saison reagiert und verstärkt sich im Sommer mit Dominic Leim vom SV Memmelsdorf. "Mit ihm ist es uns gelungen, einen noch jungen, aber schon routinierten Mann zu holen, der Christopher eins zu eins ersetzen kann", sagte der Sportliche Leiter Holger Denzler unserem Partnerportal anpfiff.info.

Der 26-Jährige stand in dieser Saison in 20 Landesliga-Spielen für den SVM auf dem Platz und erzielte zwei Tore. Bei der DJK trifft er dann auf Manuel Müller, mit dem er bereits beim FC Sand das Pärchen in der Innenverteidigung gebildet hatte. Der groß gewachsene Leim gilt als zweikampfstark und besitzt viel Übersicht im Aufbauspiel. redred