Naomi Krebs ist ihrer Zeit schon voraus

Im schmucken Glaspalast in Sindelfingen fanden die deutschen Leichathletikmeisterschaften der U20 statt. Am Start war auch Naomi Krebs, Sprint-Ass der LG Bamberg. Sie gehört zwar noch der U18 an, das Ziel war aber, bei den Titelkämpfen der nächsthöheren Altersklasse weitere Erfahrungen zu sammeln und an der Bestleistung zu schrauben.

Im fünften von zehn Vorläufen über 60 m überzeugte Krebs mit einem sehr guten Start und entschied den Lauf souverän für sich. Im Halbfinale musste die Bambergerin bereits gegen eine der Favoritinnen, Denise Uphoff (Wetzlar, Jahrgang 2000), antreten. Krebs (2003) legte erneut eine Bestzeit auf die Bahn und platzierte sich mit 7,57 Sekunden hinter Uphoff. Durch diese Bestzeit zog Krebs als einzige bayerische Sprinterin in das Finale ein. Auch hier zeigte das Sprinttalent einen technisch sauberen Start und hielt über die ersten Meter mit den älteren Konkurrentinnen mit. Im weiteren Verlauf musste sie das Siegestrio um Uphoff und Beauty Somuah (ASV Köln) ziehen lassen, kämpfte aber um jede Hunderstel.

Das Zielfoto entschied über die Plätze 4 bis 8 - mit Krebs an der Spitze. Sie verbesserte ihre Bestzeit auf 7,55 Sekunden, womit sie einen weiteren oberfränkischen Rekord von der Bambergerin Christine Meixner (7,57) aus dem Jahr 1967 unterbot. Außerdem setzte Krebs mit dem vierten Platz bei der älteren Konkurrenz ein großes Ausrufezeichen. NK