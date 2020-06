Nach fünfter Meisterschaft in Folge in der 2. Liga

Die erste Damenmannschaft des TSV Breitengüßbach hat allen Grund zu feiern: Mit der fünften Meisterschaft in Folge spielt sie ab kommender Saison in der zweithöchsten Liga des Kegelsports (2. Bundesliga Mitte). Vor fünf Jahren schien dies noch in weiter Ferne, als sie in der Bezirksliga ganz oben stand.

Ab diesem Zeitpunkt begann das "Güßbacher Märchen". Den Frauen des TSV gelang der Durchmarsch von der Bezirks- bis in die Bayernliga. Und auch im Sportjahr 2019/20 sollte sich das nicht ändern. Als nach dem 16. Spieltag aufgrund der Corona-Pandemie der Spielbetrieb abgebrochen werden musste, stand der TSV bereits sicher auf Platz 1 der Bayernliga Nord und sicherte sich den Meistertitel. Somit ist der TSV nun nicht nur mit den Herren (1. Liga), sondern auch mit der Frauenmannschaft in der Bundesliga vertreten.

Sicher war dies auch durch den ein oder anderen Neuzugang möglich, die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren personell verstärkt und mit Werner Fritzmann außerdem einen erfahrenen Trainer ins Team geholt. Die harte Arbeit, der Teamgeist und die gute Stimmung im Team haben sich am Ende bezahlt gemacht, und der Sprung in die 2. Liga ist geschafft.

Die TSV-Damen stehen nun vor ganz neuen Aufgaben und vielen neuen unbekannten Gegnern. Auch weite Auswärtsfahrten wie nach Pirmasens oder Kaiserslautern stehen jetzt auf dem Plan. Aber dem sieht man mit Freude entgegen. Mannschaftsführerin Denise Fritzmann meinte: "Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir hätten natürlich gerne die restlichen zwei Spieltage noch zu Ende gebracht, aber hier geht die Gesundheit natürlich vor."red