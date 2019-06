Nach Elfmeter-Drama: U15 der DJK Bamberg steigt in die BOL ab

Im Relegationsspiel in Parsberg gegen die SpVgg Landshut verloren die Wildensorger mit 5:6 (2:2) nach Elfmeterschießen und müssen nun den bitteren Gang in die Bezirksoberliga antreten. "Das Spiel war sinnbildlich für die gesamte Saison, in der uns so oft das Glück gefehlt hat. Wir sind sportlich abgestiegen, wir beschweren uns auch bei niemandem. Es ist einfach nur schade, dass das Glück auch in diesem Spiel nicht zurückgekehrt ist", sagte Trainer Simon Allgaier.

Als Don Bosco den entscheidenden Elfmeter verschoss, ließen die Spieler ihren Gefühlen freien Lauf, lagen heulend und untröstlich im Mittelkreis. Für viele war es wohl die erste schwere sportliche Niederlage in ihrer noch jungen Karriere. "Das war sehr prägend, auch für mich. Dieser Tag wird noch lange nachwirken", sagte Allgaier.

Comeback nach 0:2-Rückstand

Der DJK steckte zu Beginn die Angst in den Knochen. Nur so ist zu erklären, dass zwei kapitale Fehler in der Abwehr zum 0:2-Rückstand (15./26.) führten. Ein anderes Gesicht zeigten die Wildensorger nach der Pause, hatten Chancen und kamen zum Ausgleich: Caius Constantinescu im zweiten Versuch nach einer Ecke (37.) sowie Ben Sigl per Freistoß (55.) glichen aus.

Weil die DJK danach Chancen auf das 3:2 ausließ und Constantinescu einen Konter der SpVgg in der Schlussminute per riskanter Grätsche stoppte, ging es nach ereignisloser zehnminütiger Verlängerung ins Elfmeterschießen. Dort hätte Don Bosco mit dem fünften Schuss den Sack zumachen können, vergab aber. Landshut traf, die DJK nicht mehr, der Abstieg war besiegelt.