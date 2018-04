Mit unbezahlbaren Erfahrungen zurück aus Südamerika

Die Fußballer der Bamberger Universitätsauswahl sind von ihrer Südamerikareise zurück. Drei Wochen sind vergangen, in denen die Studenten samt Coach und Organisator Otto J. Band eine neue Kultur kennenlernen und die Bamberger Hochschule im Ausland vertreten durften. Was bleibt, sind Erinnerungen für das restliche Leben, vor allem aber unbezahlbare Erfahrungen auf dem Fußballplatz.

"Wie oft trainiert die Uni-Auswahl eigentlich pro Woche?", fragte der argentinische Trainer Raúl "Pacha" Cardozo. Der Ex-Nationalspieler und Weltpokalsieger von 1994 mit Vélez Sársfield war nach dem Spiel von der Leistung der von Band geführten Elf sichtlich angetan. Die Bamberger Studenten erreichten in einer äußerst niveauvollen Partie in Buenos Aires auf Kunstrasen gegen die argentinische Studierendennationalmannschaft ein 2:2.

Auch Trainer Band zeigte sich nach der Leistung gegen den aktuellen Südamerikameister überglücklich: "Ein herausragendes Spiel. Die abgerufene Leistung war der absolute Oberhammer! Das war die bisher beste Leistung, die ich von meiner Uni-Auswahl jemals gesehen habe", schwärmte der Auswahlcoach. "Mit der Leistung kann man im Vergleich als kleinere Uni international auf jeden Fall auflaufen."

Zwei Wochen später ging es für die Bamberger Uni-Fußballer nach zwei weiteren Spielen gegen die Auswahl eines Country Clubs (10:0-Sieg) und mit einer 1:2-Niederlage im Gepäck gegen die Profis des Drittligisten UAI Universidad Abierta Interamericana mit der Fähre von Argentinien ins Nachbarland Uruguay. Dort kam man im ersten Spiel gegen die Universidad de Montevideo in einem Flutlicht-Spiel aus Sicht der Bamberger nur zu einem sehr unglücklichen 1:1, da die Band-Elf das Spielgeschehen vollkommen kontrollierte und ein Sieg mit Sicherheit möglich gewesen wäre. Das Highlight in Montevideo war ohne Zweifel der Gewinn der "Copa de la Amistad". Im Halbfinale gewannen die Bamberger Auswahlspieler gegen die Sport Fakultät/Universidad de la Republica (Udelar) in einer sehr kampfbetonten Partie mit 2:0 und qualifizierten sich folglich für das Finale - erneut unter Flutlicht um 22 Uhr Ortszeit bei angenehmen 20 Grad.



Jubel über Turniersieg in Uruguay

Der Gegner, die Fakultät der Rechtswissenschaften, setzte ebenfalls auf technisch versierten Fußball und versuchte, die Bamberger auf spielerischem Weg zu schlagen. Dieser Plan ging zunächst auf, und die Uni Bamberg lief folgerichtig einem frühen 0:1 hinterher. Kurz vor der Pause markierten die jungen Franken jedoch das 1:1. Am Ende stand ein deutliches 4:1 zu Buche, so dass der Jubel keine Grenzen kannte, als die Bamberger den Pokal in den Nachthimmel von Montevideo strecken durften.

Vor dem Rückflug nach Deutschland ging es noch einmal für eine Nacht zurück nach Buenos Aires. Ein letztes Mannschaftsessen mit reichlich "Bife De Lomo" sollte eine rundum erfolgreiche Exkursion komplettieren.