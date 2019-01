Mit frischem Tatendrang nach Kirchheim

Der 21. Spieltag der 2. Basketball-Liga ProA führt die Baunach Young Pikes zum Tabellenelften Kirchheim Knights. Spielbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr (kostenloser Livestream bei airtango.live).

Nach der nervenaufreibenden Niederlage nach zwei Verlängerungen gegen Trier müssen die jungen Hechte im Abstiegskampf den Fokus schnellstmöglich auf den nächsten Gegner richten. Sie haben die Gründe für die Niederlage analysiert und machen sich mit frischem Tatendrang an die bevorstehenden Aufgaben. Es ist immerhin noch ein Drittel der Saison zu spielen, und die Baunacher haben trotz des Rückstandes auf das rettende Ufer noch alle Chancen. Doch dazu müssen sie endlich die guten Leistungen in etwas Zählbares verwandeln. Am Samstag haben sie in Kirchheim unter Teck die nächste Chance dazu.

Die Knights erzielten bisher neun Siege und brauchen ebenfalls jeden Erfolg, um bei der Vergabe der Play-off-Plätze noch ein Wörtchen mitreden zu können. Erstaunlicherweise sind sie in fremden Hallen bisher deutlich erfolgreicher als zu Hause in ihrer kleinen Sporthalle. Erst drei Siege erzielten die Kirchheimer vor ihren lautstarken Fans, doch wollen sie diese schlechte Bilanz so schnell wie möglich verbessern. Auf der anderen Seite können die Young Pikes ihrerseits mit ihrer Auswärtsbilanz nicht zufrieden sein, denn bis auf den Sieg in Heidelberg gingen sie stets als Verlierer vom Parkett.

Besonders achten sollten sie in Kirchheim auf die drei US-Profis Goodwin, Graf und Rendleman, die für über die Hälfte der Punkte der Gastgeber verantwortlich sind. Auch Andreas Kronhardt und der Ex-Baunacher Phillip Daubner können an einem guten Tag jeden Gegner vor Probleme stellen. Gerade Daubner verstand es bisher immer, gegen sein Ex-Team hervorragende Leistungen abzuliefern. So war er auch beim souveränen 86:72 Hinspiel-Erfolg in der Graf-Stauffenberg-Halle mit 18 Punkten der Topscorer der Knights.

Bei den Young Pikes wird es in erster Linie darauf ankommen, die Anzahl der Ballverluste zu minimieren und mehr als Team zu agieren. Der Lernprozess ist im vollen Gange, und die beiden Trainer Felix Czerny und Mario Dugandzic wissen genau, wo sie den Hebel ansetzen müssen.red