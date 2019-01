Medaillenregen für LG Bamberg

Nach den nordbayerischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Fürth fanden nun an gleicher Stelle die bayerischen Hallenmeisterschaften der Männer, Frauen und U18 statt. Bei diesem ersten Saisonhöhepunkt gab es für die Sportler der LG Bamberg eine goldene, zwei silberne und zwei bronzene Medaillen.

Naomi Krebs: erst Sieg, dann Aus

Am ersten Tag demonstrierte Naomi Krebs in der U18 ihr außergewöhnliches Sprintvermögen. Über 60 Meter lief sie im Vorlauf lockere 7,86 Sekunden. Im Endlauf legte sie zu und war mit 7,77 Sekunden einzige Sprinterin dieser Altersklasse, die unter acht Sekunden blieb. Damit wurde sie bayerische Sprintmeisterin. Am nächsten Tag standen die 60 Meter Hürden an. Um noch schnellere Zeiten laufen zu können, hat Krebs von acht Schritten zur ersten Hürde auf sieben in diesem Winter reduziert. Mit 8,88 Sekunden lieferte sie im Vorlauf eine ordentliche Zeit ab, doch war Michelle Frank aus Aschheim drei Hundertstel schneller. Mit dem Anspruch, im Endlauf schneller sein zu müssen, klappte es dann mit dem neuen Anlauf nicht - und Krebs schied aus.

Silber für Schramm

Freudestrahlende Gesichter gab es bei den Kugelstoßerinnen, kleine technische Verbesserungen in den letzten Wochen zeigten Wirkung. In einer starken Serie lieferten Simone Schramm und Christina Holzner ihre persönlich besten Hallenergebnisse ab. Mit 12,85 Meter wurde Schramm bayerische Vizemeisterin. Holzer wuchtete ihre Vier-Kilo-Kugel auf 11,67 Meter und wurde mit Bronze belohnt. Zwei Medaillen in einer bayerischen Frauenkonkurrenz zu gewinnen, gab es so in der Geschichte der LG noch nicht.

Eine weitere Bronzemedaille gab es für die letztjährige Hallenmeisterin der Frauen über 800 Meter, Sara Weichert. Trotz Trainingsrückstands lief sie ein flottes Rennen in 2:19,58 Minuten und hätte fast die Zweitplatzierte im Endspurt erreicht, die zwei Zehntel vor ihr ankam.

Ein überschaubares Teilnehmerfeld gab es über 800 Meter in der männlichen U20. Die Chance nutzte Christian Camilo Fischer. Mit 2:08,49 Minuten kam er als Zweiter in Ziel und holte die Silbermedaille. Knapp an einer Medaille vorbei schrammte Eva Dorsch. Über 400 Meter in der U18 lief sie 59,74 Sekunden in einem der Zeitläufe. Auf dem blauen 200-Meter-Oval fehlte ihr nicht mal eine Zehntelsekunde auf Bronze.

Noch einen Platz 4 gab es für Tim Frank. In der U18 lief er 800 Meter in 2:08,78 Minuten und sammelte Erfahrung in einem starken Teilnehmerfeld. In den Endkampf der besten Acht schaffte es auch Weike Markert. In der technisch anspruchsvollen Dreisprungkonkurrenz landete sie mit 9,65 Metern in der weiblichen U18 auf Platz 7. Überrascht hat Leo Schramm mit neuer persönlichen Bestzeit über 60 Meter bei den Männern. Im Vorlauf blieb die Uhr bei 7,25 Sekunden stehen, er kam in die Zeitendläufe der besten bayerischen Sprinter und belegte Platz 12. CS