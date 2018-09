Medaillen im Wildwasser für die Bamberger

Die deutsche Meisterschaft im Kanuslalom der Jugend/Junioren und Leistungsklasse fand in Markkleeberg bei Leipzig statt. Knapp 300 Kanuten zeigten auf dem künstlich angelegten Wildwasserkanal ihr Können. Für den Bamberger Faltboot-Club gingen acht Sportler aller Altersklassen ins Wasser.

Bei den Herren (ab 18 Jahren) gelang es Christof Pfannenmüller, Mario Kirschner und Sven Neubauer in ihrem ersten Qualifikationslauf im Kajak-Einer nicht, sich unter den besten 15 zu platzieren. Sie verpassten somit die direkte Halbfinalteilnahme und mussten auf den zweiten Lauf hoffen. Doch auch hier reichte es für Pfannenmüller und Kirschner nicht. Neubauer hatte sich nach seinem ersten Lauf verletzt und musste auf den zweiten Lauf verzichten.

Danach zeigten die Junioren (16/17 Jahre) Jakob Hein und Daniele Soriano - beide Mitglied des Deutschland-Kaders - ihr Können. Durch viel Trainingsfleiß in Bamberg und Lehrgängen auf verschiedenen Strecken europaweit waren sie bestens vorbereitet und fuhren gleich im ersten Lauf sicher ins Halbfinale. Am Nachmittag kämpften dann die Damen um den Einzug ins Halbfinale. Hier schaffte Hein sicher den Sprung ins Finale. Soriano riskierte beim vorletzten Tor etwas zu viel. Er fuhr zu knapp und bekam dafür eine große Wertung. Damit konnte er sich nicht für das Finale qualifizieren.

Im Finale fuhr Hein nahezu die perfekte Linie und unterbot die vorherige Laufzeit um 15 Sekunden. Dieser Lauf war wahrscheinlich sein bester in dieser Saison. Nur zwei der acht nach ihm startenden Kanuten waren schneller. Damit gewann Hein Bronze.

Die Juniorin Mirjam Kirschner, Mitglied im Bayern-Kader, erwischte keinen guten Lauf. Zu viele Torstabberührungen verhinderten den direkten Einzug ins Halbfinale, den sie aber im zweiten Lauf schaffte. Die A-Schülerin (12/13 Jahre) Sonja Neubauer hatte sich mit ihrem dritten Platz bei der deutschen Schülermeisterschaft für die Teilnahme an den Jugend-Meisterschaften (14/15 Jahre) qualifiziert. Als eine der Jüngsten im Feld fuhr sie locker ins Halbfinale. Eva Pfannenmüller (Jugend) kenterte im ersten Lauf, erreichte aber im zweiten Lauf das Halbfinale. Mirjam Kirschner verpasste mit Platz 12 im Halbfinale knapp den Einzug ins Finale. Sonja Neubauer und Eva Pfannenmüller platzierten sich im Mittelfeld.

Am zweiten Tag standen die Mannschaftsläufe an. Drei Boote bilden dabei eine Mannschaft. Sonja Neubauer, Eva Pfannenmüller und Mirjam Kirschner fuhren das erste Mal in dieser Konstellation. Trotzdem gelang ihnen ein guter Lauf mit wenigen Fahrfehlern. Sie erreichten den 15. Platz.

Jakob Hein, Daniele Soriano und Sven Neubauer sind schon seit Jahren ein eingespieltes Team und mehrfache bayerische und süddeutsche Meister. Jedoch unterliefen ihnen einige Torstabberührungen und sie landeten auf dem fünften Platz. Sie hatten sich nicht viele Chancen auf das Podest ausgerechnet, da sie das erste Mal in der Leistungsklasse starten mussten. Aber mit ein paar weniger Strafsekunden hätte es sogar für Platz drei gereicht.

Im Halbfinale der Canadier-Zweier starteten Daniele Soriano und Jakob Hein. Die Drittplatzierten aus dem Jahr 2016 hatten mit der Strecke zu kämpfen, brachten ihr Boot aber sicher ins Finale. Hier sah es bis Tor 8 sehr gut aus. Aber dann kamen sie von der direkten Linie ab und mussten erneut anfahren. Das kostete wertvolle Zeit und damit auch Platz 1. Aber auch mit Rang 2 bei der deutschen Meisterschaft können die beiden zufrieden sein.