Max Heyder - der Beste seiner Klasse

ei den deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen in Stuttgart hat Maximilian Heyder vom Judo Club Naisa seinen im Vorjahr erkämpften Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm verteidigt und sich erneut die nationale Krone aufgesetzt.

Dabei begann es für ihn mehr als zäh. Heyder geriet mit einer mittleren Wertung in Rückstand, es drohte das Aus im ersten Vorrunden-Kampf. Doch es kam anders. Heyder zog die Reißleine und zwang Hratschik Latschinian (Geisenheim) durch eine hohe Angriffsfrequenz und ein bemerkenswertes Tempo eine Minute vor Ende die dritte Verwarnung (Shido) auf, was den vorzeitigen Sieg durch Disqualifikation (Hansokumake) bedeutete. Die Negativsensation war abgewendet.

In Runde 2 bereitete Liam Herrmann (Kronshagen) keine großen Probleme. Mit zwei Waza-ari-Wertungen durch ein Hüftrad (Koshi-guruma) und einem Fußfeger (De-ashi-barai) sorgte Heyder für den vorzeitigen Sieg.

Im Viertelfinale erwies sich Florian Pachel (Leipzig) als hartnäckiger und schwer zu werfender Gegner. Heyder löste die Aufgabe erneut durch einen schnellen und dominanten Kampfstil, der ihm wiederum den vorzeitigen Sieg durch drei Shidos einbrachte. Im Halbfinale stand er dem ihm vom Stützpunkttraining her gut bekannten Daniel Scheller (TSV Abensberg) gegenüber, den er nach Waza-Wertung durch eine Fegetechnik wenige Sekunden vor dem Kampfende durch einen Schenkelwurf (Uchi-mata) mit Ippon bezwang.

Damit kam es zur Neuauflage des Finals von 2018 gegen Lukas Klemm vom VfL Sindelfingen, das Heyder damals verloren hatte. Punktgenau gelang es ihm nunmehr, seine Bestleistung abzurufen, mit Waza-ari für einen sehenswerten Schulterwurf (Seoi-nage) in Führung zu gehen und diese Wertung taktisch gekonnt und souverän über die Zeit zu bringen.

Heyder tritt nun hochmotiviert beim einzigen in Deutschland ausgetragenen Grand Slam der IJF World Judo Tour Ende Februar in Düsseldorf an. oh