Marvin Heckel führt Baunach Young Pikes zum ersten Sieg

Einen wichtigen 77:66-Auswärtssieg errangen die Baunach Young Pikes am 2. Spieltag in der 2. Basketball Liga ProB bei den Fraport Skyliners Juniors und konnten damit die ersten Punkte auf ihrem Konto verbuchen lassen.

Die Gäste zeigten von Anfang an, dass sie die schwere Verletzung von Nico Wolf aus der Auftaktpartie gut verarbeitet hatten und lagen das komplette Spiel immer in Führung. Über 7:4 konnte man auf 13:8 (7. Minute) davonziehen und hatte nach dem ersten Viertel mit 21:11 die Nase vorn. Vor allem Marvin Heckel zeigte eine tolle Leistung und hatte mit neun Punkten ohne Fehlversuch großen Anteil an der Führung. Aber auch der Rest des Teams arbeitete gut unter den Brettern und hatte sich eine 12:4 Reboundüberlegenheit erkämpft.

Im zweiten Abschnitt schlichen sich unter den Augen des Ex-Baunachers Leon Kratzer und weiterer Bundesligaspieler der Skyliners einige Nachlässigkeiten ins Spiel der Gäste ein, die aber von den Frankfurtern nicht genutzt wurden. Im Gegenteil: Nach einem langen Pass über das ganze Feld konnte der nach vorn geeilte Elias Baggette den Ball direkt aus der Luft verwandeln und die Führung in der 16. Minute auf 27:16 ausbauen. Zwar verkürzte der starke Bruno Vrcic auf 21:27, doch nach weiteren Fastbreaks leuchtete zur Pause mit 24:37 ein nicht erwartetes Ergebnis von der Anzeigentafel. Ausschlaggebend war die weiterhin klare Überlegenheit beim Rebound (24:11) gewesen, sodass man sogar die zehn Ballverluste verkraften konnte.

Viele Ballverluste

Nach dem Wechsel änderte sich zunächst nicht viel an der Spielweise, denn die Zahl der Turn-over blieb hoch, wobei jetzt die Hessen ihre Chancen besser nutzen und auf 33:39 (25.) verkürzten. Mateo Seric nach einem wichtigen Offensivrebound und Leon Bulic mit einem Dreier sorgten aber wieder für etwas Luft, bevor Vrcic, der bis zur 30. Minute schon 17 Punkte erzielt hatte, sein Team bis Ende dieses Viertels (43:50) im Spiel hielt.

Moritz Plescher eröffnete den Schlussabschnitt mit einem Dreier und dokumentierte, dass die Young Pikes ihre hart erarbeitete Führung nicht mehr hergeben wollten. Mit dem dritten Dreier von Heckel zum 49:65 (35.) schien eine Vorentscheidung gefallen, aber die Schützlinge von Miran Cumurija gaben sich noch nicht geschlagen. Mit einer Ganzfeldpresse versuchte man die Oberfranken unter Druck zu setzen, was teilweise gelang, so dass die Partie drei Minuten vor Ende beim 57:65 noch offen war. In der Schlussphase aber nahm Heckel wieder das Heft in die Hand, krönte seine Leistung mit den letzten sieben Punkten in Folge und brachte den wichtigen Sieg unter dem Jubel der mitgereisten Fans unter Dach und Fach.

Baunachs Coach Mario Dugandzic war nach dem Schlusspfiff erleichtert: "Das war ein wichtiger Mannschaftssieg und eine tolle Reaktion der Jungs auf die deprimierenden Ereignisse beim letzten Spiel. Wir haben über weite Strecken gut verteidigt, vor allem in der ersten Halbzeit. Marvin hat die Mannschaft als Kapitän ordentlich angeführt, aber auch der Rest war sehr couragiert. Wir freuen uns sehr über den ersten Saisonsieg, haben aber noch viel Arbeit vor uns." Damit blickte Dugandzic bereits auf das mit Spannung erwartete Derby gegen Coburg voraus, das am Samstag (19 Uhr) in Strullendorf stattfindet. red

Baunach Young Pikes: Heckel (23 Punkte/3 Dreier), Seric (12/1), Baggette (10), B. Tischler (10/1), Plescher (8/1), Bulic (7/1), Edwardsson (5/1), Saffer (2), N. Tischler / Fraport Skyliners Juniors: Vrcic (21/3), Kayser (14), Schubert (11), Bains (10/2), Grühn (7/1), Samare (2), Jahn (1), Püllen, Onyia.