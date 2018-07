Leon Radosevic von Brose Bamberg zum FC Bayern München

In der oberfränkischen Basketballhochburg ist er bereits Geschichte, der FC Bayern München feiert sein Kommen: Center Leon Radosevic (28) hat nach seinen drei Jahren im Bamberger Brose-Trikot beim deutschen Meister einen Vertrag bis Sommer 2021 unterschrieben. Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi kennt den 2,08 Meter großen Deutsch-Kroaten aus seiner Bamberger Zeit: "Sein Beitrag sind nicht immer Zahlen oder Highlights - er ist einer der Topleute für Sachen, die eben nicht auf dem Statistikzettel auftauchen. Ich hatte das Privileg, zwei Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten - und deshalb haben wir nicht eine Sekunde gezögert, als die Möglichkeit konkret wurde, ihn zu bekommen." Was Radosevic wertvoll macht: Der Kroate erfuhr im August 2017 in Bamberg seine Einbürgerung und besetzt keinen Ausländerposten.