Lasst die Bilder sprechen ...

Aus Kulmbach über Neubrandenburg nach Nairobi: Merlin Hummel feierte an der mecklenburgischen Seenplatte die Deutsche Juniorenmeisterschaft im Hammerwerfen Der Lohn des Kulmbachers ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kenia, die im Juli 2020 in Nairobi ausgetragen wird. Noch weiter als Afrika entfernt liegt der Ursprung des Siegestanzes, den die Volleyballerinnen der DJK Eggolsheim zelebrierten: Sie feierten den Aufstieg in die Bezirksliga mit dem neuseeländischen "Haka"-Tanz.

Reichlich Grund zum Jubeln hatte auch Hannes Wagner. Der Lichtenfelser Ringer wuchs bei der Männer-Europameisterschaft in Rom über sich hinaus und gewann die Bronzemedaille.

Trauerstimmung herrscht dagegen in Bad Kissingen. Der unterfränkische Eishockey-Bayernligist konnte seine finanziellen Probleme nicht auffangen und stellte den Spielbetrieb ein. In dieser Woche wurde das Insolvenzverfahren gegen den Traditionsverein eröffnet.

Mit ganz anderen Widrigkeiten hatten die Fußballer des FC Sand II zu kämpfen: Bei starkem Schneefall fiel das angedachte Testspiel des Bezirksligisten aus, die Mannschaft genoss den kurzen Wintergruß dennoch. Weniger Spaß hatte die SG Schleerieth im Testspiel gegen die DJK Dampfach: Beim 0:6 rasselten zwei Spieler des Kreisklassisten frontal ineinander.kow