KSV Bamberg ist stolz auf seinen deutschen Meister

Der KSV Bamberg hat nach über vier Jahrzehnten mit Johann Engelhardt wieder einen deutschen Meister in der Ringerjugend! Er gewann den Titel in Frankfurt/Oder bei der B-Jugend im griechisch-römischen Stil.

Aus ganz Deutschland gingen die 125 besten Ringer auf die Matte. Für den KSV Bamberg startete Engelhardt im Limit bis 41 kg. Gerungen wurde im Poolsystem. Es galt, sich gegen 13 Teilnehmer in der 41-kg-Klasse durchzusetzen. Nach langer und harter Vorbereitungsphase machte sich sein Vater Jochen, gleichzeitig auch sein Trainer, durchaus Hoffnung auf eine vordere Platzierung. Dass es am Ende zum sensationellen ersten Platz und damit zum deutschen Meistertitel gereicht hat, ist fantastisch. Die Weichen wurden bereits im ersten Kampf gegen Miguel Welenga (Brandenburg) gelegt. Nach einer 7:0-Führung konnte Engelhardt seinen Gegner nach 3:58 Min. noch auf beide Schultern legen. Mit einem perfekten Start am zweiten Turniertag gelang dem KSV-Ringer ein 4:0-Punktsieg gegen Noah Honold (Württemberg). Im dritten Kampf ließ Engelhardt Sid Wetzel (Sachsen) keine Chance und gewann mit einem Schultersieg in Runde 2.

Durch die Konstellation im Pool A mit sieben Teilnehmern hatte der Bamberger in der vierten Runde ein Freilos. Um in das Finale einzuziehen, stand mit Matti Stolt (Mecklenburg-Vorpommern) anschließend ein starker Athlet gegenüber. Motiviert und von seinem Trainer taktisch gut eingestellt, zeigte Engelhardt, wer "Herr" auf der Matte ist und siegte nach vier Minuten Kampfzeit mit technischer Überlegenheit (11:1). Der KSVler stand damit im Finale.

Mit dem Einmarsch der Finalteilnehmer unter den Klängen der deutschen Nationalhymne kam Gänsehautgefühl auf, und die Anspannung stieg. Im Finalkampf traf Engelhardt auf Tom Haas (Südbaden), der ebenfalls alle Kämpfe in seinem Pool souverän gewann. Das Match wurde von Taktik geprägt. Beide Ringer warteten auf einen Fehler des Gegners. Nach vier Minuten entschied Engelhardt den Kampf als Punktsieger mit 3:2 für sich und wurde mit insgesamt nur drei abgegebenen Punkten verdient deutscher Meister. to